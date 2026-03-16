El equipo que maravilla a todos en la Champions League: la maravillosa historia de Bodø/Glimt

El conjunto noruego es la gran sorpresa de la máxima competencia de Europa a nivel clubes, con chances de hacer historia en pocos días.

La cenicienta de la Champions y la razón de como llegó tan lejos en muy poco tiempo.

Mientras que en el mundo del fútbol suele ser más equiparado a lo largo del mundo, en Europa es normal ver a los equipos más fuertes económicamente dominar el plano internacional sin muchos sobresaltos. La UEFA Champions League era un claro ejemplo de ello, hasta que cierto conjunto humilde decidió cambiar el juego.

Sin grandes empresarios o grupos poniendo una fortuna para armar el plantel más competitivo posible, el Bodø/Glimt empieza a hacer ruido de a poco en la competencia más importante del Viejo Continente a nivel clubes. Con su performance en la actual edición de la Liga de Campeones, parece que los noruegos llegaron para quedarse en el certamen como uno de los rivales a tener en cuenta.

La ciudad de Bodø es la capital de Nordland, provincia de Noruega, y cuenta con apenas 55 mil habitantes. Los fríos extremos, que llegan hasta los -4 °C , o sus veranos con 24 horas de luz solar son algunos de los fenómenos climáticos que suelen definir a la ciudad. Pero una nueva aparición llegó para este sitio, con su club de fútbol que consigue ser más que una piedra en el zapato para los gigantes europeos.

Fundado en 1916, el Bodø/Glimt no goza de una historia que explique su presente. Recién pudo participar en la Primera División noruega en 1976 , ya que, al pertenecer al norte, sufría la discriminación de los conjuntos del sur, quienes afirmaban que no podían competir al mismo nivel.

Allí permaneció hasta 2017, el golpe que ayudó a reordenar todo y transformarlo en lo que es hoy. El primer paso fue invertir en el desarrollo de las categorías inferiores , adoptar un estilo de juego ofensivo y realizar un mercado de pases "perfecto" , con el mejor scouting posible. Para esto también necesitaban una cabeza de proyecto y decidieron confiar en quien menos se esperaba.

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La fórmula que llevó al equipo noruego a los torneos más importantes del mundo

Åsmund Bjørkan era el entrenador que fue parte del descenso, pero resultó fundamental para volver rápidamente a Primera División y, a partir de allí, construir el camino hacia la gloria. Decidió elegir a Kjetil Knutsen como su reemplazo por su filosofía: para este DT no existen los puntos, ganar o perder; para él, lo más importante es desarrollar el estilo de juego de sus jugadores.

En el Bodø/Glimt, el premio no está en el resultado final de un partido o competencia, sino en las formas. Esta filosofía lo llevó a conquistar las ligas locales de 2020, 2021, 2023 y 2024 y la Copa de Noruega 2022. En el plano internacional, llegaron a semifinales de la UEFA Europa League, primer club de su país en alcanzar estas instancias en el plano internacional.

A eso hay que sumarle las ventas millonarias: Albert Grønbæk al Rennes por 15 millones de euros, Faris Moumbagna al Olympique Marsella por ocho millones y Hugo Vetlesen al Brujas de Bélgica por siete millones. Pero más allá del dinero, también está el factor de sentido de pertenencia: Patrick Berg, uno de los refuerzos más caros de la historia del club, es el tercero de su generación que forma parte de la escuadra amarilla.

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Día y horario del próximo encuentro del Bodø/Glimt en la Champions League

La campaña histórica de los noruegos en la actual UEFA Champions League es la que más brillo le da a todo el proyecto que ya tomó forma en todo el Viejo Continente. Participaron de la fase de liga, con victorias ante gigantes como el Manchester City y el Atlético de Madrid. Además, esto los llevó a disputar los playoffs contra el Inter de Milán, al cual eliminaron en Italia.

En octavos de final, el panorama es más que alentador. En casa se impusieron por 3 a 0 ante el Sporting Lisboa y deberán ir a Portugal a defender esa ventaja más que importante. Será el martes 17 de marzo desde las 14:45 de Argentina y se podrá seguir por Disney+. En caso de avanzar a cuartos de final, se medirán contra el ganador de la llave que enfrenta al Bayer Leverkusen y al Arsenal, que se definirá en Inglaterra tras el empate 1 a 1 en Alemania.