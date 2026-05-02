Álbum virtual del Mundial 2026: todos los trucos para tener sobres de figuritas gratis

El nuevo álbum de figuritas de la Copa del Mundo es furor por su versión digital, el cual puede completarse rápidamente, de manera divertida y sin gastar dinero.

El planeta entero aguarda por la fiesta más importante del fútbol , de la cual el gran protagonista será el Mundial 2026 . Esta edición apunta a ser la más ambiciosa de la historia y, aunque faltan algunos días para el partido inaugural, los fanáticos encontraron como entretenerse hasta su comienzo.

E l álbum de figuritas no solo contará con su versión física, también tiene la digital, que es gratuita y trae un desafío único a los hinchas. Estos podrán disfrutar de una serie de nuevas funciones que permitirán completarlo mucho antes de lo esperado.

Para empezar a llenar el álbum digital del Mundial 2026, el primer paso es descargar la aplicación oficial FIFA Panini Collection . Está disponible tanto en App Store como en Google Play Store, y también cuenta con una versión web que permite jugar desde la computadora sin instalar nada.

El álbum digital puede disfrutarse en celulares y también cuenta con una versión web para quienes quieran utilizar la computadora.

Una vez dentro de la plataforma, el usuario debe registrarse con una cuenta de FIFA-Pro . También puede ingresar como invitado o recuperar avances de colecciones anteriores si ya participó en otras ediciones. Este proceso es rápido y permite acceder de inmediato al contenido principal del juego.

Al iniciar la experiencia, la aplicación entrega sobres de bienvenida que sirven para comenzar a pegar las primeras figuritas. Desde ese momento, el usuario ya puede recorrer el álbum, ver qué selecciones están completas y cuáles todavía faltan. Además, el sistema habilita funciones sociales que forman parte del núcleo del juego. Es posible agregar amigos, armar grupos privados e interactuar con otros usuarios, lo que facilita el intercambio de figuritas y permite avanzar más rápido en la colección.

Album Figuritas Panini La estrella roja indica que la figurita aún no está pegada en el álbum. Panini

Paso a paso: cómo comenzar a llenar el álbum digital del Mundial 2026

El funcionamiento del álbum digital replica la lógica tradicional, pero con herramientas que hacen el proceso más dinámico. Cada sobre incluye una cantidad determinada de figuritas que se asignan automáticamente a sus espacios correspondientes dentro del álbum.

Cuando aparecen repetidas, estas no se descartan, sino que quedan disponibles para intercambiar. Este sistema es clave, porque permite negociar con otros usuarios y conseguir las figuritas que faltan sin depender únicamente de nuevos sobres.

El intercambio no está limitado a contactos cercanos, ya que la aplicación conecta jugadores de distintas partes del mundo. Esto amplía las posibilidades de completar equipos en menos tiempo y facilita conseguir las figuritas más difíciles.

A medida que se avanza, el usuario también puede seguir su progreso dentro del álbum, identificar qué selecciones están cerca de completarse y planificar mejor el uso de sobres o intercambios para optimizar cada apertura.

Sobres álbum mundial Solo se pueden abrir cuatro sobres al día, pero los paquetes restantes se acumulan, así el usuario no corre el riesgo de perderlos. Panini

Códigos para conseguir figuritas gratis

Una de las formas más directas de conseguir sobres gratis en el álbum virtual es a través de los códigos promocionales. La aplicación cuenta con una sección específica donde se pueden ingresar estas combinaciones para recibir recompensas sin costo.

Estos códigos se suman a los sobres diarios que entrega la plataforma y permiten acumular paquetes para abrir más adelante. En muchos casos, son una de las herramientas más utilizadas por los usuarios para avanzar sin gastar dinero. Los códigos disponibles hasta el momento son:

ALL-THE-FEELS

FIFA-2026-PLAY

PANINICOLLECT

Para canjearlos, hay que ir a la opción “Promo Code” o “Código Promocional” dentro de la app, escribirlos correctamente y confirmar. Una vez validados, los sobres se acreditan automáticamente en la cuenta del usuario.

Código Álbum Panini Los códigos promocionales entregan uno o dos sobres extras para los usuarios. Panini

Muchos no lo conocen: los trucos que te darán más sobres gratis

Uno de los aspectos menos conocidos del sistema es que existe un límite diario para abrir sobres. Cada usuario puede abrir hasta cuatro paquetes por día, sin importar cuántos tenga acumulados en su cuenta. Si se obtienen más sobres mediante códigos, promociones o recompensas, no se pierden. Quedan guardados y se pueden abrir en los días siguientes, respetando siempre ese máximo diario de aperturas.

Otra forma de sumar paquetes es a través de los desafíos dentro de la aplicación. Estos retos aparecen de manera periódica y permiten desbloquear sobres adicionales al cumplir ciertas acciones, lo que agrega una vía constante de progreso dentro del juego.

También existen beneficios vinculados a promociones con Coca-Cola, que hoy es la principal marca asociada al álbum virtual. Para aprovecharlos, primero hay que registrarse en la plataforma oficial de la promoción. Una vez creada la cuenta, el sistema entrega un código diario que se puede canjear dentro de la app en la sección “Código Promocional”.

Además de ese código por inicio de sesión, la aplicación incluye una función de escaneo que permite sumar recompensas adicionales. Desde el menú correspondiente, el usuario puede utilizar la cámara del celular para escanear envases, etiquetas o materiales promocionales de Coca-Cola. Cada escaneo válido habilita sobres extra que se agregan automáticamente a la cuenta.