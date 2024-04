Leandro Romagnoli se postuló para seguir como técnico de San Lorenzo

" La ilusión de dirigir a San Lorenzo siempre está . Estoy cómodo en la reserva, me dejan trabajar tranquilo y estoy sumando experiencia. Cuando estaba Rubén (Insua) pensaba en que en algún momento me iba a tocar dirigir a San Lorenzo, pero no estoy desesperado ".

romagnoli.jpg La dirigencia de San Lorenzo no encuentra reemplazante del entrenador despedido Rubén Darío Insua y el DT interino Atilio Romagnoli se postuló para seguir dirigiendo en forma oficial. X

Igualmente, confirmó que la decisión la tomarán los dirigentes y que todavía no habló nada con respecto al futuro: "Sé que están buscando entrenador. No sé si este pudo haber sido mi último partido o me tocará dirigir el próximo. Estoy acá para ayudar y Orti (Néstor Ortigoza) el encargado del fútbol profesional y y el presidente Marcelo Moretti me dirán como sigo. Eso lo van a decidir ellos".