Atención Argentina: la sensible baja de Argelia para el debut en el Mundial 2026

La Albiceleste tendrá la posibilidad de contar con una leve pero importante ventaja en su estreno en la Copa del Mundo.

Scaloni y su cuerpo técnico tendrán un pequeño pero importante alivio en el estreno.

La Selección Argentina de fútbol llegará al Mundial 2026 con la misión de defender la corona que conquistó cuatro años atrás en Qatar. Para los 47 equipos restantes, los dirigidos por Lionel Scaloni son el máximo rival a vencer si quieren demostrarle al planeta que están listos para afrontar este desafío.

Si bien algunas figuras no llegarán en su mejor momento futbolístico o en excelentes condiciones físicas, la chapa de campeón pesará en Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste debutará ante Argelia en Kansas City, y para ese choque, su rival no podrá contar con una de sus figuras más importantes.

Scaloni podría aprovecharse de la baja que tendrán sus rivales en el estreno de la Copa del Mundo.

Luca Zidane Fernández nació en Marsella en 1998, pero a diferencia de su padre, Zinedine , él decidió representar al país de su abuelo. El hoy guardameta del Granada, equipo de la Segunda División de España, tiene un pie y medio fuera del Mundial 2026.

En la derrota de su equipo ante el Almería, el arquero argelino sufrió una conmoción cerebral tras un golpe contra el brasileño Thalys. Pero los estudios hechos posteriormente arrojaron una lesión mucho más importante: se fracturó la mandíbula y el mentón.

De esta manera, su presencia en el Mundial 2026 está casi descartada y es imposible que los tiempos de recuperación acompañen para que esté presente en el duelo ante Argentina. La única forma de que pueda formar parte de la lista es que decida no operarse, pero eso lo haría llegar sin ritmo ante la competencia y perderse el estreno, por lo que recién podría aparecer en el segundo o tercer partido.

Ante este panorama, el entrenador de Argelia ya empieza a estudiar variantes. Sin Zidane bajo los tres palos, Vladimir Petkovic maneja dos opciones: el experimentado Anthony Mandréa asoma como la opción más lógica para ocupar el arco, pero el joven Melvin Mastil, bastante inexperto en el ámbito internacional, buscará quedarse con el puesto ante la baja del ex Real Madrid.

Luca Zidane Granada FC El hijo de Zinedine Zidane será una baja sensible para Argelia. Granada FC

Fixture de la Selección Argentina para la Copa del Mundo

Ante esta gran ventaja, los dirigidos por Lionel Scaloni suman una pequeña pero importante noticia de cara al estreno ante Argelia. El combinado nacional y los africanos integran el Grupo J, en el cual también están Austria y Jordania.

Los actuales campeones del mundo deberán atravesar a rivales menores en cuanto a jerarquía individual y juego colectivo, pero que saben que tendrán la chance de mostrarse al planeta frente a los actuales reyes de la competencia, por lo que lejos estará de ser fácil para la Albiceleste este tramo del certamen: