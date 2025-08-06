Victoria de Inter Miami: gol de De Paul y la reacción de Messi

El mediocampista de la Selección festejó por primera vez en el elenco rosa, que ganó 3-1. El capitán, ausente por lesión, festejó animadamente el tanto de su amigo.

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul marcó su primer gol con la camiseta del Inter Miami en el partido disputado esta noche frente a los Pumas de México, válido por la tercera fecha de la Leagues Cup , que tuvo al elenco de la MLS vencedor por 3-1 .

El volante surgido en Racing puso las tablas en el marcador, a los 45 minutos de la primera mitad, reavivando las esperanzas de “Las Garzas” de clasificar a los cuartos de final del torneo internacional que disputan equipos de Estados Unidos y México.

Cuando parecía que el conjunto centroamericano se llevaría la victoria parcial al descanso, apareció el “Motorcito” para igualar el duelo. De Paul recibió un pase desde la izquierda del uruguayo Luis Suárez, controló la pelota con el pecho y definió suave, con tranquilidad, al palo zurdo del arquero Miguel Paul.

Lionel Messi, ausente en el partido por lesión, pero presente en las tribunas del Chase Stadium, se paró de su asiento y aplaudió el gol de su compatriota con una sonrisa de oreja a oreja.

De la misma manera, el “10” y capitán de la Selección argentina, festejó el tanto de Luis Suárez, que valió para que el Inter Miami pase a ganar el partido y comience a sellar el 3-1 que significó su clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup.