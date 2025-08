El Inter Miami confirmó la lesión de Lionel Messi: cuándo podrá volver a jugar

Si bien confirmó la lesión del astro argentino, el club de Miami no anunció cuándo volverá a las canchas.

Javier Mascherano, DT del Inter Miami, había anticipado en conferencia de prensa: “Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión. Seguramente algo tenga. Quizás no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia”.