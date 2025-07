Video: Lionel Messi se descontroló e insultó a Matías Coccaro tras la victoria del Inter Miami

Las palabras de Lionel Messi

Tras el triunfo de Inter Miami, Lionel Messi compartió sus sensaciones sobre el inicio del torneo y la importancia del resultado: “Es una buena prueba para nosotros enfrentar equipos mexicanos en este nuevo formato. Ganar hoy era clave, necesitamos sumar más que los demás”, señaló el rosarino.

Respecto al debut de Rodrigo De Paul, una de las incorporaciones más importantes del club en este mercado, destacó su impacto: “Nos conocemos desde hace tiempo. Le aporta un salto de calidad al equipo. Hoy corrió todo, a pesar de no haber entrenado. Es difícil por el clima”.

Messi también se refirió a la sanción impuesta por la MLS por no participar en el Juego de las Estrellas: “No jugar el partido anterior no fue bueno. Necesito ritmo, y mientras más juego, mejor me siento. Hoy, al comienzo, me noté un poco falto de ritmo”.

Finalmente, valoró el rendimiento del equipo conducido por Javier Mascherano: “Competimos en todos los frentes. En la Concachampions estuvimos cerca de otra final, en la liga estamos en los primeros puestos y también hicimos un buen papel en el Mundial de Clubes”.