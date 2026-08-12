La casa de Salvador Allende que Chile no pudo convertir en museo ahora será una oficina

La propiedad de Providencia fue vendida por más de u$s1 millón y quedó en manos de una empresa que planea utilizarla como oficina.

La antigua residencia de Salvador Allende en Providencia fue vendida por más de u$s1 millón.

La antigua casa de Salvador Allende en Providencia será transformada en oficinas después de que fuera vendida a inversores privados por más de u$s1 millón. La operación puso fin al proyecto para convertir la histórica residencia en una casa museo, una iniciativa que había impulsado el gobierno de Gabriel Boric.

La vivienda ubicada en Guardia Vieja 392 , en la comuna de Providencia, pasó a manos de la empresa topográfica Linkapsis Geodesia & Ingeniería , cuyas oficinas se encuentran junto a la propiedad. Según informó el sitio de noticias Ex-Ante, la operación quedó registrada oficialmente el pasado 4 de agosto.

La casa fue la residencia familiar de Allende entre 1953 y 1971 , un período clave de su trayectoria política. Desde allí, el dirigente chileno preparó sus campañas presidenciales de 1958, 1964 y 1970, hasta conseguir finalmente la victoria electoral en su tercer intento.

Después de esos años, la vivienda permaneció casi intacta durante más de medio siglo , lo que convirtió al lugar en un espacio de enorme valor histórico. La conservación de sus ambientes y objetos hacía que, en la práctica, funcionara como una especie de museo dedicado a la vida del expresidente.

La importancia histórica de la propiedad llevó al expresidente Gabriel Boric a impulsar su compra . El objetivo era crear una casa museo que preservara el legado de Allende y, al mismo tiempo, recuperar también la residencia del exmandatario Patricio Aylwin para darle un destino similar.

La operación estatal con los herederos de Allende generó un conflicto por las restricciones constitucionales.

Sin embargo, el proyecto terminó convirtiéndose en uno de los episodios más controvertidos de la administración de Boric. La operación involucraba a los herederos de Allende, entre ellos su hija, que se desempeñaba como senadora, y su nieta, quien en ese momento era ministra de Defensa del gobierno.

La transacción generó un conflicto porque la Constitución chilena prohíbe que ministros y parlamentarios celebren contratos con el Estado. La situación tuvo consecuencias políticas: la senadora fue destituida y la entonces ministra dejó su cargo en el gabinete.

El proyecto para convertir la propiedad en una casa museo fue impulsado durante el gobierno de Gabriel Boric. Reuters

Además, el episodio derivó en una causa penal que finalmente fue cerrada en julio pasado, poniendo fin a una parte del proceso que había rodeado el intento de adquisición de la residencia.

El patrimonio que quedará dentro de la propiedad

Con la venta a privados, la vivienda deja de estar vinculada al proyecto de conservación estatal que buscaba convertirla en museo. Se trata de una construcción con un importante valor arquitectónico y cultural, diseñada por el reconocido arquitecto chileno Fernando Castillo Velasco.

La casa fue construida utilizando piedra chilena de la zona precordillerana y maderas nativas, elementos que forman parte de su identidad arquitectónica. En su interior todavía permanece una obra del artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, realizada para Hortensia Bussi, la viuda de Allende.

La residencia también tuvo durante décadas un papel destacado en la vida pública chilena. Numerosas autoridades y personalidades internacionales que visitaban el país pasaron por el lugar, que se convirtió en un punto de referencia asociado a la figura del expresidente.

La casa fue diseñada por el reconocido arquitecto chileno Fernando Castillo Velasco.

La venta modifica ahora el destino de una propiedad que durante más de 50 años permaneció prácticamente sin alteraciones y que había sido considerada para convertirse en un espacio destinado a preservar la memoria histórica de Allende.

El proyecto de la casa museo finalmente no pudo concretarse y la residencia quedó en manos privadas. La empresa que adquirió el inmueble tiene sus instalaciones linderas con la propiedad y, según la información difundida, el histórico domicilio será utilizado como oficinas.