Cómo se preparan las jugueterías para el Día del Niño: ventas en baja, efecto Temu y advertencia por productos importados

El sector registra una caída del 10% en las ventas interanual y espera que se reactive el consumo antes del domingo. Alerta por competencia del comercio online.

El sector enfrenta el desafío de sostener las ventas frente al menor poder de compra y la fuerte competencia de plataformas internacionales como Temu

Las jugueterías llegan al Día del Niño, que se celebra este domingo, con un escenario exigente. Durante el primer semestre de 2026, las ventas del sector cayeron cerca de 10% frente al mismo período de 2025 , según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). El menor poder adquisitivo de las familias, la baja natalidad, la competencia de las pantallas y el avance de las compras puerta a puerta forman parte de los factores que presionan sobre el consumo.

“Llegamos a este Día del Niño en un contexto muy exigente para el sector. No esperamos una alta demanda para esta fecha: el consumidor llega más cauto, compra lo esencial y busca financiación o promociones”, señaló Matías Furió , presidente de la CAIJ.

A pesar de la caída, el Día del Niño conserva un lugar central en el calendario comercial de las jugueterías, junto con Navidad. La expectativa del sector pasa por que la fecha permita establecer un piso para el segundo semestre, aunque no prevé una recuperación fuerte en el corto plazo.

Entre los productos con mayor demanda aparecen los bloques magnéticos, los rompecabezas, los juguetes sensoriales y anti-estrés. También existe expectativa por el efecto que puedan generar los estrenos de Spider-Man : Brand New Day y Toy Story 5, que suelen impulsar las ventas de figuras, muñecos y otros productos con licencia.

Los juguetes didácticos para primera infancia, de 0 a 3 años, mantienen además una participación importante, al igual que los juegos de mesa. Desde el sector destacan estas categorías como alternativas al uso de pantallas y como parte de una oferta que busca sostener el interés de las familias.

Cuánto cuesta regalar un juguete

El precio también condiciona las decisiones de compra. El ticket promedio ronda los $25.000 en las jugueterías de cercanía y llega a unos $50.000 en las cadenas, donde existe una mayor presencia de productos importados y juguetes con licencia.

Las promociones bancarias tienen un papel importante en esta campaña. Banco Nación, Banco Provincia, Banco Galicia y Mercado Pago ofrecen descuentos y cuotas sin interés para esta fecha, en articulación con la CAIJ.

Sin embargo, el nivel de endeudamiento de los hogares modifica la forma de comprar. Furió añadió: “Vemos consumidores que eligen pagar con descuento de contado antes que financiar la compra, lo que también achica el ticket promedio”.

El canal online también ganó peso. Actualmente representa alrededor del 25% de las ventas del sector, aunque desde la Cámara sostienen que buena parte de ese crecimiento responde al avance de las plataformas internacionales de compra directa y no al fortalecimiento del comercio electrónico local.

El Día del Niño representa uno de los momentos de mayor movimiento para las jugueterías, que buscan captar el consumo en un mercado atravesado por la competencia de las plataformas digitales, los cambios en los hábitos de compra y la presión sobre los costos y los márgenes Pexels

El precio aparece como el principal atractivo para quienes compran por estas vías. Pero, según Furió, también existe una diferencia vinculada con la trazabilidad y los controles de seguridad de los productos.

El impacto de Temu y alerta por juguetes importados

La expansión de plataformas internacionales como Temu se convirtió en uno de los principales desafíos para las jugueterías y fabricantes locales. La Cámara sostiene que el impacto ya se refleja en su relevamiento de comercios minoristas: el 59% identificó a las plataformas internacionales como uno de sus principales problemas, solo por detrás de la caída del poder adquisitivo.

Para Furió, el problema excede la diferencia de precios. El titular de la CAIJ puso como ejemplo un análisis realizado por el laboratorio de la entidad, acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación, sobre una muñeca comprada en Temu y enviada desde el exterior directamente al domicilio de un consumidor mediante un servicio privado de mensajería.

“Hoy un juguete puede llegar a la casa de una familia sin haber pasado ningún control de seguridad”, afirmó Furió.

La preocupación de la Cámara no se limita a la competencia comercial. Furió advirtió que el problema también alcanza a la seguridad de los productos que llegan directamente a los hogares. Según explicó, el régimen de compras puerta a puerta permite el ingreso de juguetes sin que atraviesen los mismos controles técnicos que deben cumplir los productos que se comercializan en el mercado interno.

El titular de la CAIJ puso como ejemplo un análisis realizado por el laboratorio de la entidad, acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación, sobre una muñeca comprada en Temu y enviada desde el exterior directamente al domicilio de un consumidor mediante un servicio privado de mensajería. Según indicó, el análisis detectó ftalatos en una concentración 4,7 veces superior al límite legal.

Los ftalatos son sustancias químicas que se utilizan, entre otros usos, para otorgar flexibilidad a determinados materiales plásticos. Algunos de estos compuestos están restringidos en productos destinados a niños debido a sus posibles efectos perjudiciales para la salud. Por eso, desde la Cámara consideran que los juguetes requieren un tratamiento específico dentro del esquema de importaciones.

Los niños juegan con juguetes. Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete advirtieron por los controles sobre productos importados que ingresan al país a través de plataformas digitales

Furio amplió: “Por eso ya solicitamos formalmente a la Secretaría de Coordinación de Producción que se excluya al juguete de ese régimen, dado que es un producto de contacto directo y reiterado con niños pequeños”.

La presión de las plataformas digitales

A la menor demanda interna se suma otro desafío para las jugueterías tradicionales. La discusión no se limita al precio. Para los comercios locales, la competencia también está vinculada con las condiciones bajo las cuales ingresan determinados productos al país y con los controles que deben cumplir los juguetes destinados al mercado argentino.

En ese sentido, Furió puso el foco en el sistema de compras puerta a puerta y en la necesidad de garantizar que los productos destinados a los chicos cumplan con las normas de seguridad correspondientes.

“Las desregulaciones son buenas porque agilizan el comercio, pero cuando una desregulación afecta a la salud de los chicos, no está tan buena”, planteó.

Desde la Cámara cuestionan que determinados juguetes puedan ingresar mediante una declaración jurada sin atravesar los mismos controles que se aplican a los productos comercializados por los canales tradicionales. El planteo adquiere especial relevancia en un mercado donde las plataformas internacionales ganaron presencia y ofrecen productos que llegan directamente al consumidor.

Una industria con capacidad ociosa

Las dificultades no se limitan a las ventas minoristas. La industria nacional del juguete también atraviesa un período de menor utilización de su capacidad productiva.

Las compras de juguetes también se trasladan al canal digital, con familias que buscan precios, promociones y variedad a través de plataformas online. El comercio electrónico representa cerca del 25% de las ventas del sector Pexels

Según el relevamiento de la CAIJ, el 77% de los comercios minoristas tuvo que recurrir a ahorros o endeudamiento para sostener su operación. A su vez, el 50% redujo personal y el 23% cerró puntos de venta durante el último tiempo. En el sector industrial, la capacidad instalada utilizada se ubica actualmente en torno al 30%.

Para la Cámara, la recuperación requiere modificar las condiciones de competencia y mejorar el poder de compra de los hogares. Entre los reclamos aparecen mayores controles sobre la subfacturación y los canales de ingreso sin controles de seguridad, una revisión de la carga impositiva y de los costos laborales no salariales.

El objetivo es que la industria local pueda recuperar volumen y aprovechar la capacidad productiva disponible, en un mercado donde las plataformas internacionales ganan participación.

“La industria argentina está en condiciones de competir si se dan esas condiciones: tenemos capacidad, calidad y una red de más de 170 pymes que generan miles de empleos en todo el país”, concluyó Furió.