Luto en River: falleció el preparador físico del primer equipo

"Haber levantado la copa es indescriptible, no tengo palabras que describan esta situación. Me toma de sorpresa, fue una idea del plantel. River es una familia y en el momento que me toca pasar a mí realmente se nota", dijo Riberi aquella tarde del 15 de julio.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor. pic.twitter.com/6HflVfYCui — River Plate (@RiverPlate) October 9, 2023

Riberi, de 50 años, llegó al club de la mano de Flavio Pérez luego de un gran trabajo en Deportivo Armenio y fue internado la semana pasada tras agravarse su cuadro clínico.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor", le despidió River en la red social X (ex Twitter).