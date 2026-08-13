Manchester City va por Enzo Fernández: la cifra récord que le pagaría al Chelsea + Agregar ámbito en









Manchester City avanzó en su interés por contratar al jugador de la Selección Argentina y le presentaría una impresionante oferta formal al Chelsea inglés.

Manchester City va por Enzo Fernández: la cifra récord que le pagaría al Chelsea

El conjunto celeste de Manchester tiene pensando elevar una impresionante propuesta para contratar a Enzo Fernández debido a que es un pedido de su flamante entrenador Enzo Maresca.

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Por su parte, el club londinense comunicó que pretende 120 millones de libras por su pase y estableció las 17 horas de Inglaterra de este viernes 14 de agosto como fecha límite para recibir una propuesta, con la intención de resolver su futuro antes del comienzo de la temporada.

En caso contrario, Enzo permanecerá en Chelsea durante la temporada 2026/27. El mediocampista tiene contrato vigente hasta 2032.

El interés del City se encuentra relacionado también con el futuro de Rodri, su referente y capitán, quien tiene acordada su incorporación al Barcelona. Por este motivo, el Manchester está dispuesto a abonar las 120 millones de libras, que serían 140 millones de euros, una cifra récord para un futbolista argentino y la segunda más alta en la historia de la Premier League inglesa.

Enzo Maresca quiere volver a dirigir a Enzo Fernández en el Manchester City. @FabrizioRomano Javier Pastore, representante de Fernández, confirmó en julio que se encontraba "viendo opciones para salir de Chelsea", pero ningún club ha hecho una oferta formal o indicado sus intenciones de pagar el monto pretendido por Chelsea.

Enzo llegó al Chelsea en enero de 2023 proveniente del Benfica mediante una compra récord cuando por aproximadamente 107 millones de libras, por lo que ahora pretende recuperar una cifra todavía superior para aceptar su salida hacia un rival directo de la Premier League. El argentino, de 25 años, registra 19 goles y 17 asistencias en 117 partidos de Premier League con el conjunto londinense y continúa siendo uno de los futbolistas de mayor valoración dentro del plantel.