Rosario Central de Di María recibe a Corinthians por la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones + Agregar ámbito en









Rosario Central recibirá a Corinthians este jueves por el partido de ida de la Copa Libertadores, donde buscará concretar un buen resultado para evitar sufrir en Brasil la próxima semana.

Rosario Central de Di María recibe a Corinthians por la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones

Rosario Central buscará imponer la localía para obtener un resultado favorable que le permita no sufrir en el partido de vuelta en Brasil, el cual se llevará a cabo el jueves 20 de la próxima semana, en el Neo Química Arena en San Pablo.

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El "Canalla" llegó a esta instancia tras quedar segundo en la zona H con 13 puntos, compartidos con Independiente de Medellín, quien se ubicó primero por haber marcado más goles, pero por encima de Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay.

Mientras que Corinthians se clasificó primero del Grupo E con 11 unidades, por delante de Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol, que se ubicaron por debajo del brasileño.

Los rosarinos se encuentran octavos con 7 puntos en la Zona B del Torneo Clausura, donde cosecharon dos victorias, un empate y la misma cantidad de derrotas, además, en su último partido derrotaron por 2-1 a Aldosivi con goles de Jáminton Campaz y Nicolás Zalazar (E.C.).

Por su lado, los paulistas se mantienen en la séptima posición del Brasileirao, con 32 unidades, donde suman ocho partidos ganados, ocho empatados y seis derrotas; en su último encuentro vencieron por 2-0 a Red Bull Bragantino con goles de Rodrigo Garro y Pedro Raúl.

Además, en los últimos días el club confirmó la no renovación del neerlandés Memphis Depay por motivos financieros. El exjugador del Olympique de Lyon cargó contra la dirigencia, acusándolos de no cumplir con el acuerdo de prolongar su contrato, y amenazó con llevar la situación por la vía legal. A qué hora juegan Rosario Central vs Corinthians Horario: 21:30 Por dónde ver a Rosario Central vs Corinthians TV: Fox Sports Formaciones Rosario Central: Conan Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Ángel Di María; Giovanni Cantizano, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón. Corinthians: Hugo Souza; Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique y Matheus Bidu; Allan, Raniele y Rodrigo Garro; Kaio, Pedro Raúl y Breno Bidon. DT: Fernando Diniz. Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario) Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay) VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)