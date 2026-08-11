Enzo Fernández, el posible reemplazo de Rodri en Manchester City

A pesar de que el mediocampista de la Selección argentina se sumó a los entrenamientos en Londres este martes, su futuro no está definido y Enzo Maresca lo quiere para su nuevo equipo.

Enzo Fernández se reincorporó el martes por la mañana a los entrenamientos de Chelsea en el predio londinense de Cobham, luego de sus vacaciones por el Mundial.

Enzo Fernández se reincorporó a las prácticas en Chelsea este martes luego de sus vacaciones por el Mundial disputado con la Selección argentina. Sin embargo, su futuro en Londres no está confirmado y es uno de los nombres que suenan con más fuerza para reforzar a Manchester City para la próxima temporada.

A pesar de ser una de las figuras y referentes de los Blues, la continuidad del ex River se terminará de definir en los próximos días. Fernández es uno de los objetivos del City y de su nuevo entrenador, Enzo Maresca que asumió luego de la salida de Pep Guardiola tras diez años al mando del equipo.

El autor del gol del empate en la semifinal ante Inglaterra habló con Xabi Alonso , el técnico español que iniciará su ciclo en Chelsea, quien lo considera una parte fundamental del equipo y de su proyecto . Desde el club también quieren retenerlo, aunque no se cierran a las ofertas y ya fijaron un monto de base para una hipotética transferencia.

Chelsea en enero de 2023, luego del Mundial de Qatar en el que Enzo Fernández ganó el premio FIFA a mejor jugador joven, le pagó 121 millones de euros a Benfica para fichar al mediocampista argentino. Ahora fijó un piso de 140 millones para dejar ir al futbolista.

Además del interés por la calidad futbolística del argentino, el City podría a perder a un histórico en su mitad de la cancha: Rodri , campeón del mundo con España, tiene propuestas de Real Madrid y Barcelona. Además, Tijjani Reijnders también podría salir y Bernardo Silva ya se incorporó al Merengue. Si bien la Premier League comenzará el 21 de agosto , el libro de transferencias está abierto hasta el 1 de septiembre.

En 2025, Enzo Fernández se consagró campeón del Mundial de Clubes con Chelsea tras vencer 3-0 a Paris Saint-Germain en la final.

“Hemos perdido a Bernardo (Silva), Nathan (Ake), John (Stones). Son jugadores que estuvieron aquí muchos años. Pero al final siempre hay un relevo. Recuerdo cuando David Silva estaba aquí: todo el mundo estaba preocupado, pero llegó Kevin (De Bruyne). Fernandinho se fue, llegó Rodri. Kun (Agüero) se fue, pero llegó Erling (Haaland). Es normal que haya cambios”, explicó Enzo Maresca sobre las recientes salidas en el City.

Enzo Fernández tiene contrato con Chelsea hasta 2032, vínculo que extendió en 2024. Desde su llegada desde Portugal en 2023, el mediocampista argentino disputó 169 partidos en los que anotó 31 goles y dio 30 asistencias. Además se consagró campeón de la Conference League 2024-25 y del Mundial de Clubes de la temporada pasada.

El vínculo de Enzo Fernández con Maresca que podría ser clave en la transferencia

Desde la llegada del técnico italiano a Chelsea, Fernández mantuvo una buena relación y se identificó con su idea futbolística. Compartieron tan solo un año y medio, en los que ganaron los dos trofeos del argentino en Inglaterra, y tras la salida del entrenador el ex River no estuvo de acuerdo con la decisión de los dueños del club.

“Mister, gracias por todo lo compartido y vivido en esta etapa, aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia. Te deseo lo mejor a vos y tu cuerpo técnico, Willy, Dani, Robi, Marcos y Mickey. Obtuvimos dos títulos juntos que nunca olvidaré. Muchos éxitos para ustedes y ojalá nos volvamos a cruzar en el camino. Un abrazo", escribió Fernández al despedirse de Maresca.

Enzo Maresca consideraba a Fernández uno de los capitanes de Chelsea y el argentino llevó la cinta en varias ocasiones. @FabrizioRomano

Además del incentivo económico que supondría para Enzo cambiar de club, también hay otros objetivos futbolísticos. En Manchester City jugaría la Champions League, mientras en Chelsea, que terminó décimo en la última Premier, no disputaría ninguna copa internacional.

El City ya contrató a un refuerzo para la zona media, Elliot Anderson, que jugó el último Mundial con Inglaterra, llegó por 135 millones de euros desde Nottingham Forest. Sin embargo, ese no sería un impedimento para incorporar a Enzo Fernández ya que, de sumarse más bajas en Manchester, el argentino podría funcionar en el esquema de Maresca en su nuevo equipo.