El mensaje en las redes de Otamendi, en medio de la mala racha de River: "Todo va a estar bien"

El campeón del mundo con la Selección argentina se mostró optimista con River a pesar de los últimos malos resultados.

El mensaje en las redes de Otamendi, en medio de la pésima racha de River: "Todo va a estar bien"

El defensor central de River, Nicolás Otamendi , aseguró que tiene “fe” de que su equipo va a lograr remontar un horrible inicio de semestre en el Torneo Clausura 2026 y la Copa Argentina .

El histórico marcador central de la Selección argentina publicó una imagen en pleno entrenamiento, acompañada de la frase: “Seguimos trabajando” .

A pesar de su llegada y otras tantas en un mercado de pases de gran inversión, el “Millonario” atraviesa la peor racha de su historia en el profesionalismo, al haber perdido sus últimos seis partidos por torneos de AFA.

Capitán desde su llegada al club, habiendo disputado la totalidad de los minutos en los cuatro partidos que jugó por el Torneo Clausura , Nicolás Otamendi aseguró que “todo va a estar bien” , a pesar de estar viviendo un momento deportivo crítico.

Con la publicación de una imagen en medio de un entrenamiento en el River Camp , el defensor mostró que siguen “trabajando” con el objetivo de torcer una de las peores rachas en la historia del club: perdió sus últimos seis partidos por torneos locales.

En una seguidilla que no tuvo que sufrir ni siquiera en el único torneo en el que terminó último en el profesionalismo, el Apertura 2008, River cayó en sus últimos seis partidos ante equipos argentinos.

El dolor de cabeza comenzó en el partido más importante de su primer semestre, y se dio de forma traumática: en la final del Torneo Apertura 2026, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y ante Belgrano, el “Millonario” ganaba por 2-1 hasta los últimos minutos del partido, pero un doblete del delantero Nicolás Fernández le dio el primer título de su historia al equipo que conduce Ricardo Zielinski.

En plena disputa del Mundial 2026, con la ausencia del lateral Gonzalo Montiel, River sumó su segunda derrota consecutiva en la Copa Argentina, luego de una caída tan dura como increíble ante Aldosivi, por 3-1.

El resto de sus caídas consecutivas se dieron por el Clausura 2026, por la mínima y en las primeras cuatro fechas del certamen, ante Barracas Central como local, Gimnasia La Plata en condición de visitante, Rosario Central en el Monumental y Tigre, en el estadio José Dellagiovanna.

Con el entrenador Eduardo Coudet en la mira, y la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana suspendida tras el trágico terremoto que afectó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, el “Millonario” espera que la reciente incorporación del enganche Thiago Almada, la más cara de su historia, sirva para torcer una seguidilla desastrosa y comenzar a encarar el semestre de otra manera.