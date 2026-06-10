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10 de junio 2026 - 10:31

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 10 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

La Copa del Mundo comenzará este 11 de junio y marcará el inicio de un mes lleno de emociones.

La Copa del Mundo comenzará este 11 de junio y marcará el inicio de un mes lleno de emociones.

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Falta apenas un día para que empiece el torneo más esperado del planeta en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 está a punto de comenzar y la expectativa crece en cada rincón del planeta. La Copa del Mundo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá marcará un antes y un después en la historia del torneo, ya que será la primera edición con 48 selecciones participantes, ampliando la competencia y ofreciendo más partidos que nunca.

La acción comenzará este 11 de junio con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, mientras que la final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Durante poco más de un mes, los mejores futbolistas del mundo buscarán conquistar el trofeo más prestigioso del deporte en un certamen que recorrerá distintas ciudades de Norteamérica y reunirá a millones de espectadores frente a las pantallas.

Entre los principales atractivos aparece la defensa del título de la Selección Argentina, que intentará repetir la consagración lograda en Qatar 2022. Con figuras como Lionel Messi, campeones vigentes y nuevas promesas dispuestas a dejar su huella, el Mundial 2026 promete emociones, historias inolvidables y un nuevo capítulo en la competencia más importante del fútbol internacional.

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El presidente de la FIFA advirtió a Los Ángeles sobre la llegada de hinchas de todo el mundo

El máximo dirigente de la FIFA advirtió a los mandatarios y ciudadanos de Los Angeles que se preparen para recibir a una "horda de bárbaros felices", de cara a la ceremonia del Mundial 2026.

infantino presidente de fifa

En declaraciones previas a los partidos inaugurales de esta semana, Infantino dijo que la ciudad de California se convertiría en un punto de encuentro mundial durante el torneo que por primera vez reunirá 48 equipos.

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Los partidos que se jugarán mañana en el arranque del Mundial 2026

Mèxico 2026
México listo para el debut mundialista en 2026

México listo para el debut mundialista en 2026

La espera terminó. Este jueves comenzará oficialmente el Mundial 2026 con los primeros dos encuentros de la fase de grupos. La jornada tendrá como gran atractivo el debut del anfitrión México, que disputará el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. Más tarde, la acción continuará con el cruce entre Corea del Sur y República Checa, también correspondiente al Grupo A.

Con estos encuentros se pondrá en marcha una Copa del Mundo histórica, la primera que contará con 48 selecciones y que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Millones de fanáticos alrededor del planeta estarán pendientes del comienzo de un torneo que promete emociones desde el primer día.

Partidos de la jornada inaugural

  • México vs. Sudáfrica (Grupo A - Partido inaugural)
    • Hora: 16:00 (Argentina)
    • Estadio: Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México)
  • Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A)
    • Hora: 23:00 (Argentina)
    • Estadio: Estadio Guadalajara.

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Fixture Mundial 2026: fechas, horarios, grupos y sedes de todos los partidos

COPA DELMUNDO

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina. Este 11 de junio el torneo que se se disputará en México, Estados Unidos y Canadá -será la primera vez que se haga en tres países- comenzará con su edición más numerosa: serán 48 selecciones y tendrá un total de 104 partidos en 16 sedes.

La ilusión para los argentinos tendrá su primera prueba el 16 de junio, cuando debute el seleccionado capitaneado por Lionel Messi en busca de defender el título obtenido en Qatar 2022.

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