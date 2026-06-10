Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 10 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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El presidente de la FIFA advirtió a Los Ángeles sobre la llegada de hinchas de todo el mundo

El máximo dirigente de la FIFA advirtió a los mandatarios y ciudadanos de Los Angeles que se preparen para recibir a una "horda de bárbaros felices", de cara a la ceremonia del Mundial 2026.

infantino presidente de fifa @FIFA

En declaraciones previas a los partidos inaugurales de esta semana, Infantino dijo que la ciudad de California se convertiría en un punto de encuentro mundial durante el torneo que por primera vez reunirá 48 equipos.

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