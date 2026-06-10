Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 10 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

El Mundial 2026 está a punto de comenzar y la expectativa crece en cada rincón del planeta. La Copa del Mundo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá marcará un antes y un después en la historia del torneo, ya que será la primera edición con 48 selecciones participantes, ampliando la competencia y ofreciendo más partidos que nunca.
El presidente de la FIFA advirtió a Los Ángeles sobre la llegada de hinchas de todo el mundo
El máximo dirigente de la FIFA advirtió a los mandatarios y ciudadanos de Los Angeles que se preparen para recibir a una "horda de bárbaros felices", de cara a la ceremonia del Mundial 2026.
En declaraciones previas a los partidos inaugurales de esta semana, Infantino dijo que la ciudad de California se convertiría en un punto de encuentro mundial durante el torneo que por primera vez reunirá 48 equipos.