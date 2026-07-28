Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó a Luis De La Fuente luego del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El lateral español prometió en la antesala de la cita mundialista que si salían campeones se tatuaba al técnico. Además, varios compañeros tienen que cumplir promesas.

El lateral de España se tatuó a su técnico luego de ganar el Mundial 2026. @cucurella3

La locura en España tras salir campeones del Mundial 2026 todavía no acabó. En esta ocasión el protagonista es Marc Cucurella, quien este martes cumplió la promesa que había hecho antes del certamen y se tatuó la cara de Luis de La Fuente en la parte posterior de su brazo izquierdo.

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El flamante refuerzo del Real Madrid dio su palabra en junio, que si lograban el título tenía que tatuarse algo. Finalmente, tras varios juramentos que pasaron por alto, lo explicó antes de que arrancara la campaña rumbo a la Copa del Mundo. “Si ganamos el Mundial, me haré un tatuaje con la cara de Luis de la Fuente. Pequeño, pero creo que será un buen recuerdo. Tendríamos que pensar en la ubicación. Yo firmaría el tatuaje, y luego tendríamos que considerar el lugar y dónde", sentenció.

View this post on Instagram Por otro lado, una de las promesas que no cumplió aún fue la de retirarse de la Selección española. En diálogo con Movistar, dijo: “Si ganamos la Copa, llamaré a Luis (de la Fuente) al día siguiente y le diré que ya no cuente conmigo, que me retiro de la selección. Con una Eurocopa y un Mundial, no puedo aspirar a nada mejor”, afirmó antes de ganar la segunda estrella.

Si bien un compromiso más fácil y común para cumplir era cortarse el pelo, hace unos días afirma que no quiso hacer eso porque su hijo con autismo, Mateo, no lo podría reconocer dentro del campo de juego y que se lo deja largo para que él sepa dónde está parado.

Las promesas que tiene que cumplir el plantel de España Luego de que Cucurella haya cumplido su parte, hay varios jugadores de España que todavía tienen que realizar las suyas. Unos que irán por el mismo lado que el Lateral izquierdo son Borja Iglesias y Álex Baena, que tendrán que hacerselo en un lugar visible, este último ya confirmó que se lo hará en la pierna izquierda, lugar donde tiene la mayoría de sus tatuajes relacionados al fútbol.

Los otros que también decidieron hacerse una marca en la piel, pero no con la cara del entrenador sino con algo relacionado a la cita mundialista, son David Raya y Fabián Ruiz. Ambos no han confirmado la realización de los mismos, pero dieron su palabra de que lo harán. Gavi y Pedrio te teñirán el pelo. Los que fueron por algo más tradicional, como cambios de look, fueron Ferran Torres, el autor de gol en la final contra la Selección argentina dijo que se va a rapar la cabeza; Lamine Yamal, se comprometió a dejarse la barba y el bigote; y por último, Pedri y Gavi prometieron teñirse el pelo de rubio y rosa, respectivamente. El único que se salió del libreto y fue por algo distinto fue Mikel Oyarzabal. El goleador de España en el Mundial 2026, con 5 tantos, prometió que si ganaban se iba a hacer socio del Athletic Club de Bilbao. Lo curioso de esto es que él juega en el clásico, en la Real Sociedad, por lo que fue uno de los que más se complicó en el juramento.