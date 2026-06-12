Carlo Ancelotti habló en la previa del cruce de Brasil con Marruecos y confirmó que Neymar vuelve a entrenar la próxima semana + Agregar ámbito en









La verdeamarela enfrentará al conjunto africano este sábado a las 19 en el Met Life Stadium. El técnico hará su debut oficial como entrenador en este torneo.

Carlo Ancelotti, único DT ganador de cinco Champions League, está próximo a disputar por primera vez un Mundial como entrenador principal. @Brasil

Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa junto a Vinícius Júnior en la previa del primer partido del Mundial 2026 de la Selección de Brasil ante Marruecos en el Met Life Stadium. El técnico se sintió honrado de dirigir por primera vez en una Copa del Mundo y afirmó que hoy en día no se puede subestimar a ningún rival.

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“Es una experiencia nueva, es algo especial. Una responsabilidad representar a Brasil, el país del fútbol, la selección más laureada del mundo. Siento dos cosas: responsabilidad y honra. Es un momento muy bonito de mi historia”, detalló el técnico italiano.

Carletto sobre cómo espera que juegue su equipo explicó: “La posesión es un aspecto importante del juego, pero no es el más importante. Si hablamos de estadísticas, lo más importante son los goles marcados. La idea es controlar el juego con el balón y atacar con agresividad cuando no lo tenemos”.

Además, destacó que si bien la estadística de la posesión del balón es importante, la más significativa es la cantidad de goles a favor y en contra. Sobre los momentos que Brasil no controle la pelota, añadió: “Tenemos que estar compactos, porque todos los equipos, especialmente Marruecos tienen calidad y pueden crear problemas si no estás preparado en todos los aspectos del juego”.

Ancelotti también analizó que Marruecos, selección que sorprendió con un cuarto puesto en Qatar 2022, tiene calidad en todos los aspectos de su equipo y muy bien organizado. Pero afirmó que Brasil tiene un equipo que puede “competir con todos” y que están convencidos de la calidad técnica, carácter y experiencia de la Canarinha.

“El miedo es un componente importante en la vida. Si no tienes miedo, encontrarás un león y parecerá un gato. El miedo es fundamental, es un salvavidas”, expresó el italiano que debutará como técnico en esta Copa del Mundo. vinicius junior Vinícius Júnior en conferencia de prensa previo a disputar su segundo Mundial afirmó que llega muy bien física y técnicamente. @Brasil Cómo llega Neymar al primer partido de Brasil en el Mundial 2026 El caso del delantero del Santos es la mayor incertidumbre de Brasil en este arranque de competencia. “Está trabajando muy duro para recuperarse al máximo y lo antes posible. La expectativa es que se recupere. Va a volver a entrenarse la próxima semana”, declaró Ancelotti. Y agregó: “Lo llamamos por sus cualidades técnicas, que son indiscutibles, pero también por la experiencia y el ejemplo que puede dar a los más jóvenes”. Vinícius Júnior se prepara para el momento más importante de su carrera futbolística “El Mundial es diferente a todas las otras competiciones. De esa última Copa aprendí que hay que estar preparados hasta el último momento porque los pequeños detalles definen el futuro de la competición”, expresó el delantero del Real Madrid recordando la eliminación en cuartos de final de Brasil ante Croacia por penales en Qatar 2022. Además, aseguró que es "el momento más especial e importante de su carrera". Comentó que llega muy bien física y técnicamente. Sobre el entrenador italiano reflexionó: “Jugar bajo su presencia me da mayor paz mental. Me da mucha libertad y confianza para hacer todo lo que ya he hecho por la selección y por Real Madrid”.”