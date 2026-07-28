Creció un 900%: cuál es el valor de Vozinha luego del Mundial 2026

La gran figura de Cabo Verde durante la Copa del Mundo se vio beneficiada por su actuación e incrementó el costo de su ficha.

El héroe de Cabo Verde en la Copa del Mundo aumentó su valor pese a estar sin club y tener 40 años.

El Mundial 2026 dejó marcas imborrables no solo para España, que se consagró campeona tras derrotar a la Argentina, sino también para varios futbolistas que aprovecharon la cita máxima para revalorizarse.

Un caso emblemático es el de Vozinha , el experimentado arquero de 40 años que fue elegido en el once ideal de la FIFA como el mejor guardameta del torneo. Su actuación consagratoria le abrió las puertas para afrontar el desafío más importante de su carrera en su nuevo club.

Para entender el gran momento de Vozinha durante el Mundial 2026, también hay que observar sus condiciones al llegar a la competencia. Antes del debut oficial de Cabo Verde en la Copa del Mundo ante España, el guardameta se encontraba libre y atravesando su peor cotización en el mercado.

El arquero de Cabo Verde sorprendió a propios y extraños con su nivel durante la Copa del Mundo.

Su ficha estaba tasada en poco más de u$s56.000 dólares y había quedado sin contrato tras su paso por el GD Chaves de la segunda división de Portugal. Sin embargo, con sus atajadas ante la Furia Roja, ese número empezó a crecer a pesar de no tener equipo.

Para cuando finalizó la campaña de Cabo Verde en el Mundial 2026, alcanzó los u$s568.000, lo cual incrementó un 900% su valor y lo convirtió en una de las figuras a traer por varias instituciones de todo el mundo. Pese a los rumores sobre su futuro, finalmente un club sudamericano acordó su llegada.

Aunque este equipo lo adquirirá sin abonar la suma mencionada anteriormente, cabe remarcar que es muy baja si se compara con su mayor cotización (u$s682.000). Fue en 2018, en el AEL Limassol de Chipre, conjunto que representó por 6 años antes de llegar al ascenso de Portugal.

El nuevo destino del arquero

Si bien se rumoreó su nombre como opción para el Inter Miami de la MLS o distintos clubes de Brasil, el arquero fue claro: no quería ser buscado por la enorme cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram. Esta cifra creció tras su papel en la Copa del Mundo y pasó de 50 mil a 29,6 millones en casi dos meses.

El guardameta caboverdiano no tenía deseos de ser parte del marketing y quiere terminar su carrera atajando. Por esto, el club mejor movido en el mercado de pases fue Colo Colo, aunque este pase tuvo muchas idas y vueltas. La primera traba surgió al rechazar el africano los ofrecimientos iniciales por desacuerdos en lo económico.

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Los chilenos eligieron a Santiago Mele como alternativa, pero a horas de firmar el contrato, el uruguayo dejó de responder y fue anunciado a las pocas horas como nuevo jugador de Independiente. Así, el Cacique aceleró negociaciones y pudo equiparar las pretensiones de Vozinha, quien vivirá su primera experiencia en Sudamérica y afrontará el mayor desafío de toda su carrera.