La IFAB aseguró que la expulsión del suizo Embolo ante Argentina fue un error arbitral

Fue por una falta que ocurrió en el minuto 72, el juez amonestó a Leandro Paredes, el VAR intervino por confusión de identidad y el jugador europeo se fue expulsado.

La International Football Association Board (IFAB), la organización que establece las reglas del fútbol, aseguró este martes que la expulsión del suizo Breel Embolo ante Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 fue una mala decisión arbitral.

En una comunicación firmada por el secretario general de la entidad, Lukas Brud, explicaron que hubo una “sobreinterpretación” de la regla sobre confusión de identidad. “Una tarjeta amarilla que no sea una segunda amarilla solo puede ser revisada para identificar al jugador que cometió la falta penalizada , la falta en sí no puede ser revisada y/o modificada ”, explicó la IFAB en el Circular 34.

La jugada que involucra a Argentina ocurrió en el minuto 72 de los cuartos de final entre Argentina y Suiza cuando el marcador estaba igualado 1-1. El centrodelantero suizo, Embolo , estaba amonestado desde el primer tiempo y en una disputa de balón con Leandro Paredes , cayó simulando un golpe. El árbitro inmediatamente sancionó al argentino y cobró tiro libre para el conjunto europeo.

Allí intervino el VAR , que le comunicó el error al árbitro portugués Joao Pinheiro , ya que Paredes no había tocado a Emboló. Luego de la revisión, el juez le revocó la amarilla al argentino por confusión de identidad , pero amonestó al suizo por fingir la falta. Al ser su segunda amarilla, Emboló se fue expulsado.

Según la explicación que publicó hoy la IFAB, estuvo bien utilizado el criterio del VAR, pero el juez no puede amonestar al jugador por fingir porque no fue, bajo la literalidad de la regla, lo que revisó el videoarbitraje. Debería haberle sacado únicamente la tarjeta a Paredes y cobrado el tiro libre para Suiza.

La situación que suscitó debate en el partido de Argentina y Suiza no fue la única en la que esto sucedió en esta Copa del Mundo. En el partido de fase de grupos entre Paraguay y Estados Unidos, el árbitro amonestó al defensor estadounidense Tim Ream por una supuesta falta sobre Miguel Almirón. El VAR intervino y corrigió la identidad del infractor, el juez le retiró la amarilla a Ream y amonestó a Almirón.

La repuesta de la FIFA en respaldo de la IFAB

La FIFA rápidamente lanzó un comunicado este miércoles en el que respaldó las decisiones. “La interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA. Hubo dos instancias en las que un jugador fue identificado erróneamente como haber cometido una infracción de tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro corregir el error factual causado por la simulación del oponente”, comunicaron desde el ente regulador del fútbol mundial.

A su vez, agregó: “La simulación en sí no puede ser disputada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión de partido por acumulaciones de amonestaciones”.

“No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia. Notamos los comentarios de la IFAB en su Circular, hemos estado en contacto con ellos durante todo el proceso y confirmaron que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte de la discusión sobre revisiones al Protocolo del VAR, como se discutió en la última AGM”, concluyó la FIFA en defensa sobre lo comunicado por la IFAB.