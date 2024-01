Polémica: Mascherano le saca a Echeverri a River y se lo lleva al Preolímpico

echeverri medalla.jpg Echeverri será vendido por River tras jugar un partido de titular.

Así las cosas, pese a que no estaba obligado a cederlo, River asume que perderá a su gran joya por las primeras cinco fechas de la Copa de la Liga 2024, además de los partidos de la pretemporada.

Los partidos que se perderá Echeverri en River por el Preolímpico

El Preolímpico en Venezuela se jugará del 24 de diciembre al 11 de febrero. En tanto, River jugará vs. Argentinos el 28/1, vs Barracas Central el 31/1, vs. Vélez el 4/2, vs Deportivo Riestra el 11/2 y vs Atlético Tucumán el 14/2.