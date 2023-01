Abierto de Australia: el argentino Etcheverry quedó eliminado y Nadal se despidió con derrota

El tenista platense, de 23 años, había superado en primera ronda al francés Gregoire Barrere pero no pudo hacer nada contra el italiano, quien llegó a cuartos de final en tres Grand Slams y ahora jugará ante el triunfador del cruce entre Lloyd Harris (Sudáfrica) y Marton Fucsovics (Hungría).

En tanto, Nadal, segundo en el escalafón mundial, nada pudo hacer ante McDonald (63) tras lesionarse en el segundo set: terminó el partido renqueante, cayó por 6-4, 6-4 y 7-5 y sufrió su eliminación más temprana en un Grand Slam, desde el Open de Australia en 2016.

McDonald, quien había ganado una sola vez en toda su carrera ante un jugador del top 5, en 2019 contra el argentino Juan Martín del Potro, ya en el primer juego le quebró el saque al español.

El estadounidense se convirtió en un muro, llegaba y devolvía todos los golpes de Nadal, quien cometió errores poco habituales en el primer set.

En el segundo, cuando el juego parecía inclinado a su favor, Nadal cedió otro servicio y se lesionó en medio de una carrera para intentar alcanzar una bola esquinada con 4-3 en el marcador.

La lesión, la principal contra

Nadal se frenó al sufrir dolor y se quedó apoyado en la red cubriéndose el rostro con el brazo. Luego terminó el punto pero se retiró a los vestuarios mientras la TV enfocaba a su esposa llorando en la tribuna.

Luego, lastimado y disminuido, el tenista mallorquín solo completó el tramite de finalizar el encuentro. Con puntos rápidos, saques colocados y golpes decisivos, mantuvo parejo el marcador casi hasta final de set, hasta que McDonald consiguió un quiebre en el penúltimo juego y venció 7-5.

"No puedo decir que no estoy destrozado mentalmente en este momento, porque estaría mintiendo. Estoy cansado, estoy triste, estoy decepcionado, todo esto es una realidad. A partir de aquí, supongo que cuando las cosas avancen, se tomarán las decisiones adecuadas porque lo que quiero es seguir jugando al tenis", dijo luego ante la prensa Nadal, visiblemente abatido.

"No piensen que estoy diciendo todo esto porque quiero dar un paso atrás. No es el caso, pero al final, el vaso se va llenando. Es evidente que van sucediendo cosas y a nivel deportivo el vaso se va llenando y llega un momento que el agua puede salir por fuera", agregó.

Finalmente, Nadal, de 36 años, ganador en Australia en 2009 y 2013, con 22 Grand Slams en sus vitrinas, dijo que será muy cauto con su lesión: "No soy ni pesimista ni optimista, voy a esperar a ver qué me dicen los resultados y los médicos, pero ojalá no sea nada largo", concluyó.