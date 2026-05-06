Gerard Piqué recibió una sanción por "violencia" tras agredir a un árbitro en la segunda de España

El exdefensor del Barcelona fue castigado con dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión tras increpar a los árbitros en la derrota del FC Andorra, equipo del que es accionista. La sanción también alcanzó a otros dirigentes del club, que realizaron amenazas aún más fuertes.

Piqué, uno de los propietarios del FC Andorra, fue sancionado por su conducta contra los árbitros pese a no ocupar un cargo formal dentro de la institución.

El exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué fue sancionado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este miércoles, luego de los incidentes registrados tras la caída por 1-0 del FC Andorra (equipo del que es principal inversor Piqué) frente al Albacete, por la Segunda División. El Comité de Disciplina determinó imponer una sanción dos meses de inhabilitación y una suspensión de seis partidos por “violencia leve” contra el cuerpo arbitral, luego de haber amenazado a toda la terna.

La resolución se sustenta en el informe presentado por los árbitros del encuentro, quienes señalaron que el ex futbolista los increpó tanto en el entretiempo como al finalizar el partido. Entre las expresiones que le atribuyen figuran frases como: “Salgan escoltados, no los vayan a agredir” y “ en otro país los reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado”.

La RFEF también sancionó a otros dirigentes del club: el presidente Ferrán Vilaseca recibió cuatro meses de inhabilitación, mientras que el director deportivo Jaume Nogués fue castigado con la misma pena que el ex defensor. Según el acta arbitral, Nogués habría lanzado una frase aún más inquietante: “ Ojalá tengáis un accidente ”. Por su parte, el delegado Cristian Lanzarote fue suspendido por tres partidos y otros miembros del cuerpo técnico también fueron alcanzados por sanciones.

Aunque desde el club rechazaron las acusaciones, el organismo disciplinario avanzó con medidas adicionales : ordenó la clausura del palco y la zona VIP del estadio —donde suele ubicarse Piqué— y aplicó una multa de 1.500 euros a la institución.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que Piqué no ocupa un cargo formal dentro del club. Sin embargo, el Comité consideró que su condición de propietario, a través de Kosmos Holding, y su presencia habitual en áreas restringidas lo colocan en una posición de influencia directa. En ese sentido, aclararon que primó “el ejercicio material de funciones” por encima de cualquier designación oficial.

El caso se enmarca en un contexto más amplio: el Andorra ya acumula más de 40.000 euros en sanciones económicas a lo largo de la temporada, en medio de reiterados conflictos disciplinarios.

Gianluca Prestianni se perdería parte del Mundial 2026 por una sanción de la FIFA

Prestianni Vinicis Angel Martinez/Getty Images Angel Martinez/Getty Images

En un miércoles marcado por las sanciones en el futbol global,la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) amplió este miércoles la sanción contra Gianluca Prestianni, delantero argentino del Benfica de Portugal, por lo que no podrá disputar, -de ser convocado-, sus primeros dos partidos con la selección Argentina, que dirige Lionel Scaloni.

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido ampliar la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni para que tenga efecto en todo el mundo", dijo un portavoz de la FIFA a medios internacionales . "La sanción se ha ampliado de conformidad con el artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA".

A pesar de que el castigo fue inicialmente impulsada por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), en un gesto de respaldo y para dar el ejemplo, FIFA trasladó la sanción a sus competencias internacionales. En este caso, la más próxima a disputarse en la que podría jugar Prestianni es la Copa Mundial que inicia en junio.

Por ende, el argentino no podrá debutar en la primera fecha del Mundial 2026. Además, el surgido en Vélez no viene siendo convocado por Scaloni en las últimas fechas FIFA, ya que su última cita al seleccionado fue en noviembre pasado. Para que la sanción no se traslade y no se cumpla con en el combinado Nacional, Prestianni debería esperar hasta al menos septiembre del año que viene, cuando inicien nuevamente los campeonatos internacionales en Europa, donde no podría jugar los primeros dos partidos de la fase de grupos con el SL Benfica de Portugal, del torneo que disputen (casi con seguridad la Champions League).

Gianluca Prestianni

Por otro lado, convocar a un jugador que no viene siendo tenido en cuenta, para que no pueda participar los primeros dos encuentros, Argelia y Austria respectivamente, parecería ser una decisión contraproducente para el seleccionado argentino. Por lo que está última resolución de la entidad máxima del fútbol, parece interrumpir cualquiera plan de Prestianni para disputador el Mundial 2026.

Por qué terminaron sancionado a Prestianni

A pesar de que la UEFA resolvió que el argentino de 20 años no realizó comentarios racistas tras las provocaciones del delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Junior, si fue sancionado por "conducta discriminatoria" tras haber lanzado expresiones homofóbicas. Mientras se desarrollaba el caso, el propio Prestianni reconoció su error y se defendió de las acusaciones -y sanciones- por racismo. Por ello, cuando se esperaba una sanción mayor, finalmente se redujo a seis partidos, de los cuales el joven argentino ya cumplió dos.