La polémica de la noche: el penal que no le dieron a River a instancias del VAR Sobre el final del partido, el árbitro Espinoza no sancionó una falta del arquero de Tigre contra Palavecino, quien llegó antes a la pelota y luego fue embestido por Marinelli. Lo más curioso de todo es que desde la cabina no fue llamado por Penel para que revise la jugada.