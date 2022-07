San Lorenzo vs Talleres, por Liga Profesional: Hora, TV y formaciones

San Lorenzo, que viene de empatar 2 a 2 con Unión de Santa Fe también como local, en un encuentro que se le escapó en el último segundo, sumó en las últimas horas un nuevo conflicto: Fernández Mercau se negó a concentrar porque quiere que el "Ciclón" acepte una oferta del fútbol alemán.

"Mercau me dijo que no cuente con él porque había aceptado una oferta del exterior", dijo el entrenador Ruben Darío Insua, quien agregó: "Tengo entendido que desde San Lorenzo decidieron no venderlo. La oferta es muy inferior para lo que él vale. Es normal, son jugadores jóvenes y con aspiraciones a llegar a Europa".

Por ese motivo, en su lugar ante la "T" estará Tomás Silva, al tiempo que Jalil Elías dejó atrás su molestia física y volverá a ser titular en la mitad de la cancha.

Por el lado de la visita, que le ganó a Banfield en la fecha anterior, suma ocho puntos en lo que va del certamen -San Lorenzo acumula 12- y apunta todos los cañones a la Copa Libertadores, donde se medirá con Vélez.

En cuanto al once, el DT Pedro Caixinha realizaría una sola variante con el regreso de Rafael Pérez, que cumplió la fecha de suspensión después de ser expulsado, por Lucas Suárez en la defensa.

Cuándo se juega San Lorenzo vs Talleres

El partido se jugará en el "Nuevo Gasómetro" desde las 16:30 con el arbitraje de Patricio Loustau y Hernán Mastrángelo a cargo del VAR.

Dónde ver San Lorenzo vs Talleres

El duelo entre porteños y cordobeses será televisado por la señal de cable ESPN Premium.

Formaciones

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Federico Gattoni, Gastón Hernández o Gastón Campi, Cristian Zapata; Agustín Giay, Juan Ignacio Méndez, Jalil Elías, Tomás Silva; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Ruben Insúa.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Matías Godoy, Christian Oliva, Rodrigo Villagra, Alan Franco; Diego Valoyes y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.