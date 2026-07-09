Argentina vs. Suiza ya tiene árbitro: la FIFA designó a un juez europeo para los cuartos de final + Agregar ámbito en









En contramano de lo que venía haciendo a nivel designaciones, la FIFA decidió que para el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 un árbitro europeo dirigía el partido entre Argentina y Suiza.

Argentina vs. Suiza ya tiene árbitro: la FIFA designó a un juez europeo para los cuartos de final

El portugués João Pinheiro fue elegido por la FIFA como el árbitro para el duelo entre la Selección Argentina y Suiza, este sábado desde las 22 en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. El juez ya dirigió a los europeos en la fase de grupos, pero será la primera vez que lo haga con el seleccionado "albiceleste".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, luego del triunfo con polémica de la Argentina ante Egipto, la FIFA eligió a un árbitro europeo para el partido que está involucrado un equipo de la UEFA.

El juez principal será el portugués Joao Pinheiro, quien estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia. Completan el equipo como, cuarto y quinto árbitro, los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen.

Pinheiro, de 38 años, es árbitro internacional desde 2016. Ya dirigió a Suiza en este Mundial, en la goleada 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos. También participó en el duelo que Canadá venció 1-0 a Sudáfrica en 16avos de final.

El ganador del encuentro entre Argentina y Suiza se medirá el miércoles en semifinales con Inglaterra o Noruega.

La polémica de Pinheiro en un duelo estelar de la Champions League Esta temporada, Pinheiro tuvo una polémica actuación en la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League entre Bayern Munich y PSG. Los alemanes protestaron por dos manos de Nuno Mendes y Joao Neves y la polémica fue grande. EL ÁRBITRO DE ARGENTINA-SUIZA: el portugués Joao Pinheiro es recordado por estos dos polémicas de la vuelta de semifinales de #Champions entre PSG y Bayern Munich. Las manos de Nuno Mendes y Joao Neves que reclamó el equipo alemán.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vnbkbGQz2u — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026 La gran polémica se dio porque el conjunto alemán protestó airadamente por dos acciones claves, que perjudicaron sus opciones en la eliminatoria. Por un lado, la no expulsión de Nuno Mendes, ya que en el primer tiempo el defensor del PSG, que ya contaba con tarjeta amarilla, tocó el balón con el brazo extendido para cortar un avance peligroso, pero el árbitro no mostró la segunda amonestación y sancionó falta a favor de PSG. En tanto, hubo un posible penal por mano de João Neves. Tras un despeje de Vitinha, el balón impactó de lleno en el brazo extendido del futbolista parisino dentro del área, jugada que desató la furia del Bayern al no ser señalada como pena máxima ni revisada por el VAR.