Alivio para Lionel Scaloni: Cristian Romero solo sufrió un calambre y estará disponible ante Suiza + Agregar ámbito en









Luego de salir reemplazado por Nicolás Otamendi en el partido contra Egipto, el central vuelve a estar disponible para ser titular. Según trascendió, sólo fue una contracción muscular.

El Cuti Romero será titular el sábado a las 22 horas ante Suiza. @anpic4k

Lionel Scaloni y el seleccionado argentino ya tienen puesto los ojos en el partido por los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza, el sábado a las 22 horas. En las últimas horas se puso en duda la titularidad de Cristian Romero, pero finalmente se conoció que el central solo sufrió un calambre en su pierna derecha, la cual lo tiene a mal traer desde la previa del certamen, y estaría presente desde el arranque una vez más.

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El "Cuti" disputó 89 minutos en la victoria épica frente a Los Faraones, en donde además pudo anotar el gol del descuento con un gran cabezazo, tras una asistencia de Lionel Messi. Después del empate del capitán, Scaloni vio que estaba sufriendo físicamente y decidió reemplazarlo por Nicolás Otamendi.

@Argentina Hay que recalcar que la Selección argentina llega con varios momentos de tensión máxima en sus espaldas, por lo que el cansancio físico se hace notar, pero el mental también juega su mala pasada. Y es que en los 16avos ante Cabo Verde el encuentro se resolvió a los 111 minutos, y contra Egipto a los 92´.

Igualmente, Romero ya se perfila como titular ante el combinado helvético y viene siendo una de las referencias en la defensa, junto con Lisandro Martínez. Y es que en los últimos dos partidos participaron de tres goles: El Cuti convirtió el gol ganador ante Cabo Verde y el descuento contra Egipto, mientras que "Licha" había puesto el 2 a 1 contra los caboverdianos.

El gol del Cuti Romero ante Cabo Verde. @anpic4k La preparación de la Selección argentina contra Suiza La Selección albiceleste ya se prepara para el duelo de este sábado ante los europeos y Lionel Scaloni ya organiza las cuestiones tácticas para el partido del fin de semana. Este miércoles, a partir de las 20 horas, vuelven a los entrenamientos después de lo que fue la victoria agónica ante los egipcios.

Según se dejó trascender en las últimas horas, solo habría un cambio y una duda: Gonzalo Montiel entraría por Nahuel Molina, después de lo que fue el buen ingreso en los últimos minutos de los octavos de final del lateral de River, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez pelean la posición de centro delantero, tal cual lo hicieron durante toda la cita mundialista, en donde ambos dejaron en claro que la competencia es muy sana entre ellos. El Cuti Romero y Gonzalo Montiel se perfilan como titulares ante Suiza. @anpic4k Con esta información sobre la mesa, el técnico plantearía este once inicial: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Lionel Messi.