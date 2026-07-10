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Uno de los goleadores de Suiza en la Copa del Mundo no estará disponible por lesión para jugar contra la Selección argentina este sábado.

La joven figura de Suiza que no jugará contra Argentina en cuartos de final

Finalmente, Johan Manzambi, una de las grandes promesas de Suiza en el Mundial 2026, no podrá enfrentar a Argentina este sábado, por los cuartos de final de la Copa del Mundo, en Kansas City.

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El joven atacante del Friburgo sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el último entrenamiento previo al cruce de octavos frente a Colombia y no pudo estar en la histórica clasificación por penales del seleccionado helvético y ahora volverá a ver a sus compañeros desde afuera.

Suiza y una baja sensible para enfrentar a Argentina Manzambi, la joven estrella de la selección suiza, no estará contra Argentina, noticia que confirmó este viernes el entrenador, Murat Yakín, en conferencia de prensa. "No podrá jugar. lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible", confirmó Yakín, quien admitió que es un duro golpe para el equipo.

"Manzambi está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible", agregó el DT helvético.

Este delantero es una de las grandes revelaciones del Mundial, gracias a sus buenas actuaciones, con tres goles y dos asistencias. Se lo vio con una protección en la rodilla izquierda y caminando alrededor del campo con una leve dificultad para desplazarse.

El gran candidato a reemplazarlo es Djibril Sow. El mediocampista ingresaría para reforzar el centro del campo y darle mayor equilibrio al conjunto helvético en un duelo de máxima exigencia frente al equipo de Lionel Scaloni. Manzambi se perderá los cuartos de final. La ausencia de Manzambi condiciona el plan de Suiza para enfrentar a Argentina. Sin él, Yakin pierde aceleración, desequilibrio individual y llegada desde atrás. También pierde a un futbolista capaz de romper partidos cerrados con una acción aislada.