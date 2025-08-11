Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 11 de agosto

El dólar blue comienza la semana a $1.305 para la compra y a $1.325 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por su parte, los ADRs se hundieron hasta 8% el viernes, las acciones locales cayeron, al igual que los bonos en dólares.
Avanzan las criptomonedas: Bitcoin trepa hasta los u$s122.000 y Ethereum alcanza su máximo valor desde 2021
Impulsada por expectativas de recortes de tasas en EEUU y un renovado interés institucional, Ethereum supera los u$s4.300 y alcanza niveles que no se veían desde 2021, mientras Bitcoin se consolida sobre los u$s121.000.
