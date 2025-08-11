Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 11 de agosto

El dólar blue comienza la semana a $1.305 para la compra y a $1.325 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por su parte, los ADRs se hundieron hasta 8% el viernes, las acciones locales cayeron, al igual que los bonos en dólares.

Luis Caputo habló el viernes reiteró que el plan económico del Gobierno previó los pasos para evitar la inflación, pero entendió que "va a ser importante el acostumbramiento a nivel empresario, para que no crean que cada vez que haya esta volatilidad piensen que se va a precios". Al mismo tiempo, ratificó que no habrá cambios en el esquema cambiario después de las elecciones.