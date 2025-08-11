SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
11 de agosto 2025 - 10:18

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 11 de agosto

mercados bolsas acciones vivo finanzas inversiones bonos cedears adr
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue comienza la semana a $1.305 para la compra y a $1.325 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por su parte, los ADRs se hundieron hasta 8% el viernes, las acciones locales cayeron, al igual que los bonos en dólares.

Luis Caputo habló el viernes reiteró que el plan económico del Gobierno previó los pasos para evitar la inflación, pero entendió que "va a ser importante el acostumbramiento a nivel empresario, para que no crean que cada vez que haya esta volatilidad piensen que se va a precios". Al mismo tiempo, ratificó que no habrá cambios en el esquema cambiario después de las elecciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comienza este lunes el proceso para enfrentar un desafiante escenario de vencimientos de deuda en pesos de agosto. Dará a conocer el menú de bonos y letras del primer llamado a licitación, que tiene por delante compromisos por $14,98 billones en lecaps. Pero si se toma el total del mes es de $23,01 billones, o el equivalente a u$s17.500 millones.

Live Blog Post

Avanzan las criptomonedas: Bitcoin trepa hasta los u$s122.000 y Ethereum alcanza su máximo valor desde 2021

Impulsada por expectativas de recortes de tasas en EEUU y un renovado interés institucional, Ethereum supera los u$s4.300 y alcanza niveles que no se veían desde 2021, mientras Bitcoin se consolida sobre los u$s121.000.

Live Blog Post

El plan de Luis Caputo suma riesgos y debuta una nueva medida para traer dólares y subir las tasas

Por Julián Guarino

El ministro Luis Caputo pondrá en marcha un esquema de mayores tasas de interés y liquidación de dólares vía prefinanciación de exportaciones. Evalúan dificultades para sostener el superávit.

Live Blog Post

Dólar: el mercado prevé estabilidad cambiaria hasta las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires

Tras el salto del dólar en julio, el mercado prevé que el Gobierno mantenga la divisa bajo control en la recta final hacia unas elecciones legislativas que se perfilan como decisivas.

Live Blog Post

Wall Street ignora el pánico arancelario en medio de ola de recompra

Por Jorge Herrera

Lo visto en julio marca récords históricos y eleva el balance anual a nuevos máximos en términos de empresas que recompran sus acciones en el mercado. Hay otras señales para el optimismo.

Live Blog Post

Dólar, inflación, gasto público y elecciones, los temas prioritarios en la Casa Rosada

Por Liliana Franco

En la Casa Rosada celebran el acuerdo con el PRO, la estabilidad del dólar y los primeros datos de inflación para agosto. Pero preocupan las presiones por aumentar el gasto mientras siguen de cerca las encuestas por las elecciones en Buenos Aires. Inquietud entre los empresarios por el riesgo político.

Live Blog Post

Deuda: Luis Caputo ante el desafío de renovar el equivalente a unos u$s17.500 millones en agosto

Se trata de compromisos en pesos de agosto. En total llegan a $23,01 billones, de los cuales la mitad vencen este miércoles.

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 11 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias