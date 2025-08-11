Postergaron la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires

La Procuración General advirtió sobre la falta de recursos técnicos y edilicios, por lo que el Ministerio de Justicia aplazó el inicio para el 10 de noviembre en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.

El sistema acusatorio tenia que comenzar a regir este 11 de agosto en Comodoro Py.

El Gobierno oficializó la postergación de la aplicación del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico . Como había adelantado Ámbito , la nueva fecha de implementación será el 10 de noviembre de 2025.

La medida se implementó a través de la Resolución 530/2025 del Ministerio de Justicia, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Mariano Cúneo Libarona .

Los tribunales federales penales de la Ciudad de Buenos Aires y del fuero penal económico debían comenzar a aplicar el sistema acusatorio del nuevo Código en agosto de 2025 , según el cronograma anterior.

El Ministerio justificó la postergación en la necesidad de evitar un conflicto institucional y garantizar condiciones mínimas de infraestructura y operatividad, tras recibir un informe de la Procuración General de la Nación que advirtió sobre la falta de requisitos técnicos y edilicios indispensables para el inicio efectivo del sistema .

"La Procuración General de la Nación ha informado que, desde su perspectiva, no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", expresa la norma.

Ante este escenario, el Ministerio de Justicia decidió "diferir, por única vez y con carácter excepcional e improrrogable, la entrada en vigencia del Código Procesal Penal (T.O. 2019)" en ambas jurisdicciones.

El texto plantea que la postergación busca "asegurar un plazo complementario, que se estima razonable y suficiente para intensificar las actividades institucionales preparatorias de la implementación, y para concluir gestiones adicionales extraordinarias asumidas por el Ministerio de Justicia, con la colaboración necesaria de los demás actores del sistema de justicia federal".

Además, la resolución ratifica la entrada en vigencia del sistema acusatorio en la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas a partir del 16 de marzo de 2026 y en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata desde el 18 de mayo de 2026.

"La transformación del sistema procesal penal federal, pendiente desde 2014, no puede bajo ningún aspecto verse condicionada ni impedida por motivos de índole edilicia o tecnológica que se acumulan desde hace décadas", subrayó el Gobierno.

Dentro de las acciones realizadas para preparar la implementación en la Ciudad de Buenos Aires y el fuero penal económico, mencionaron la refacción y equipamiento tecnológico de salas de audiencia, la adquisición de software para investigaciones complejas, la provisión de computadoras y la organización de actividades de capacitación para jueces, fiscales y defensores.