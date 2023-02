The Best 2022 en VIVO: Messi, el mejor del mundo

Live Blog Post

Lionel Scaloni, mejor entrenador del mundo

El DT argentino fue elegido por la FIFA como el mejor entrenador del mundo luego de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Scaloni se impuso ante Carlo Ancelotti y Pep Guardiola.

Al recibir su premio, agradeció al plantel de 26 jugadores argentinos "que nos llevaron a la gloria". Luego hizo una mención especial al presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y a su cuerpo técnico. Consideró que "más que cuerpo técnico son amigos". También recordó a su familia y a la gente de su pueblo, Pujato.

Por último, expresó: "Como siempre digo, no hay cosa mas linda que ver feliz a tu gente de tu país. Ver a la gente disfrutando en las calles no tiene precio. Hemos jugado para ello y estamos eternamente agradecidos", conluyó luego de ganar la distinción de The Best a mejor director técnico del mundo.