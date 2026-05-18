"Estoy preparado": Neymar se ilusiona con el Mundial 2026, pero en Brasil todavía dudan de su físico

El brasileño afirmó que está recuperado y listo para disputar lo que podría ser su última Copa del Mundo.

Neymar se mostró confiado sobre su recuperación y espera un lugar en la lista de Brasil para 2026.

Neymar volvió a ponerse en el centro de la escena en la previa del Mundial 2026 . Después de meses marcados por lesiones, críticas y una larga inactividad en la selección de Brasil , el crack del Santos aseguró que está listo para disputar la Copa del Mundo y que hizo “todo lo posible” para volver a su mejor nivel.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El delantero de 34 años atraviesa una etapa decisiva de su carrera. Tras la grave lesión de rodilla sufrida en 2023 y varios problemas musculares posteriores, Neymar intenta convencer a Carlo Ancelotti de que todavía puede ser una pieza clave para Brasil en Norteamérica 2026.

“Estoy bien físicamente”, afirmó el ex Paris Saint-Germain y FC Barcelona, quien además rechazó las críticas sobre su recuperación y su compromiso profesional.

Sin embargo, en Brasil todavía hay dudas. El regreso de Neymar al Santos FC generó expectativa, aunque las lesiones volvieron a condicionarlo y apenas pudo tener continuidad. En las últimas semanas incluso protagonizó un episodio insólito: fue reemplazado por error en un partido ante Coritiba y terminó explotando de bronca contra los árbitros, en un momento sensible justo antes de la definición de la lista mundialista.

El gran interrogante de Brasil: ¿está listo Neymar para el Mundial 2026?

La discusión en torno a su presencia en el Mundial divide al fútbol brasileño. Mientras algunos históricos consideran que su talento todavía puede marcar diferencias, otros creen que ya no llega en condiciones físicas para competir al máximo nivel.

Ancelotti, por ahora, evitó cerrar la puerta. El técnico italiano ya había anticipado meses atrás que “si Neymar merece estar en la Copa del Mundo, estará”.

Más allá de las dudas, los números todavía respaldan al delantero. Neymar sigue siendo el máximo goleador histórico de Brasil y uno de los futbolistas más determinantes de la última década para la “Verdeamarela”.

Con el anuncio definitivo de la lista cada vez más cerca, la gran incógnita en Brasil pasa por saber si el físico le responderá a tiempo a uno de los jugadores más talentosos de su generación.

Cuándo entrega Brasil su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026

La Selección de Brasil se encuentra en la etapa final de preparación rumbo al Mundial 2026 y Carlo Ancelotti trabaja en la conformación de la lista definitiva de 26 futbolistas, en un proceso que combina evaluaciones de rendimiento, estado físico y funcionamiento colectivo antes del anuncio oficial.

El entrenador tiene previsto cerrar la nómina tras los últimos días de análisis del plantel, una vez completada la revisión final de los preseleccionados. La decisión definitiva será comunicada en un evento programado en Río de Janeiro, donde se dará a conocer el grupo que viajará a la competencia.

Con una base amplia de futbolistas ya considerados, el cuerpo técnico deberá realizar el recorte reglamentario hasta llegar al número permitido. La competencia interna es alta y varios nombres aún pelean por asegurarse un lugar en la lista final.

Cuándo entrega la Selección de Brasil la lista de 26 convocados

La lista definitiva de 26 jugadores de Brasil para el Mundial 2026 será oficializada el lunes 18 de mayo en un evento especial en el Museo del Mañana, en Río de Janeiro. Allí se anunciarán los nombres que integrarán el plantel mundialista.

El cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti utilizará los últimos entrenamientos y observaciones para resolver los cortes finales. La intención es llegar al anuncio con el plantel prácticamente definido y sin dudas importantes en los puestos clave. Varios futbolistas aún pelean por los últimos lugares disponibles en la lista definitiva.

seleccion brasil Neymar se ilusiona con otra Copa del Mundo mientras crecen las dudas sobre su continuidad física.

La base del equipo y los jugadores en disputa

Dentro de la estructura del seleccionado aparecen referentes como Alisson Becker, Ederson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Jr., Raphinha, Gabriel Martinelli, Endrick y Neymar, entre otros futbolistas consolidados.

En paralelo, el cuerpo técnico analiza a los jugadores que compiten por los últimos lugares disponibles. Entre ellos se destacan Bremer, Thiago Silva, Danilo, Alex Sandro, Gerson, Andrey Santos, Richarlison y otros nombres del amplio grupo preseleccionado, todos en evaluación final.

El anuncio de la lista marcará el cierre del proceso de preparación previo al Mundial 2026, con Brasil buscando llegar al torneo con un plantel ya definido y enfocado en la competencia.