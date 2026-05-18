"Jugadores...": Lionel Messi y Rodrigo de Paul enfurecidos por el inesperado cántico de la hinchada de Inter Miami

El capitán argentino reaccionó con evidente enojo durante el triunfo ante Portland Timbers por un reclamo que bajó desde la tribuna.

Lionel Messi reaccionó con bronca a un inesperado reclamo de la hinchada de Inter Miami.

Lionel Messi protagonizó un momento de máxima tensión con los hinchas de Inter Miami durante la victoria 2-0 frente a Portland Timbers. El capitán argentino r eaccionó con bronca luego de escuchar un inesperado cántico desde las tribunas del Miami Freedom Park, en medio de una noche que parecía tranquila para el equipo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio ocurrió sobre el final del encuentro, cuando desde uno de los sectores del estadio comenzó a escucharse una canción inspirada en un clásico canto del fútbol argentino, generalmente asociado a contextos de crisis deportiva.

Al ritmo de “ Jugadores, la c... de sus madres, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie ”, los fanáticos modificaron la letra y cantaron: “ Jugadores, respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada ”.

Los fanáticos cantaron contra los jugadores en pleno triunfo ante Portland Timbers.

El reclamo sorprendió porque llegó en pleno triunfo de Inter Miami, que continúa como escolta de la Conferencia Este de la MLS 2026 y venía de mostrar una sólida actuación colectiva.

La reacción de Messi fue inmediata. El rosarino mostró gestos evidentes de fastidio y realizó el clásico “montoncito” con su mano derecha mientras caminaba cerca de la mitad de la cancha, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La tensión continuó incluso después del silbato final. Messi se retiró del campo de juego sin acercarse a saludar a los hinchas, algo que ya había ocurrido tras el clásico perdido ante Orlando City.

Rodrigo De Paul también se mostró molesto

Rodrigo De Paul también reaccionó al cántico de los simpatizantes. Antes de ejecutar un córner junto a Messi, el mediocampista realizó movimientos ampulosos con los brazos y señaló la estrella ubicada sobre el escudo del club, que representa el título conseguido la temporada pasada.

Rodrigo de paul Rodrigo De Paul también mostró su enojo durante el tenso cruce con los simpatizantes. AppleTV

Con ese gesto, De Paul pareció pedirle apoyo a la hinchada y reclamar reconocimiento por lo conseguido recientemente por el equipo.

El malestar recién comenzó a disiparse tras la victoria, que además significó el primer triunfo de Inter Miami en su nuevo estadio luego de cuatro partidos sin ganar allí desde la inauguración del Miami Freedom Park el pasado 4 de abril.

El motivo detrás del enojo de los hinchas

La bronca de parte de los fanáticos nació en el partido anterior como local, cuando Inter Miami perdió 4-3 el clásico frente a Orlando City después de haber estado tres goles arriba.

Tras esa derrota, varios simpatizantes cuestionaron que los futbolistas no se acercaran a agradecer el apoyo desde la tribuna. Ese descontento reapareció ahora mediante el cántico que terminó provocando la inmediata reacción de Messi y De Paul.

Aunque el equipo atraviesa un buen presente deportivo, el episodio dejó en evidencia que la relación entre algunas figuras del plantel y parte de la hinchada atraviesa un momento de tensión.