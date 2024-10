Williams lanza merch oficial de Franco Colapinto: la polémica opinión del piloto argentino

El equipo Williams Racing de Fórmula 1 anunció que va a lanzar oficialmente la línea de merchandising dedicada al piloto argentino Franco Colapinto . Esta noticia generó gran interés entre los fanáticos, quienes esperan con ansias poder adquirir productos relacionados con su piloto favorito. Sin embargo, Franco no se mostró del todo conforme con la situación, expresando su preocupación sobre los precios y la demanda del merch.

Franco Colapinto.jpg

El consejo que dio Franco Colapinto sobre su merch oficial

En el programa Corazón de F1, Colapinto no dudó en expresar su incomodidad respecto a los precios del merchandising oficial. Con su habitual sinceridad, afirmó: "Lo único que espero es que no se fundan comprando estas boludeces porque me hacen calentar", refiriéndose a la gran inversión que realizan sus seguidores. Su preocupación principal era que el precio elevado de los productos afectara negativamente la economía de sus fanáticos.