Fanatismo extremo: juntó restos de neumático del auto de Franco Colapinto tras la exhibición en CABA + Seguir en









El momento fue captado en video y se volvió viral: una mujer raspó el asfalto para llevarse restos del neumático del monoplaza del piloto argentino.

Franco Colapinto dejó su huella en Buenos Aires

El fenómeno que genera Franco Colapinto sigue creciendo y, esta vez, tuvo una escena tan curiosa como viral. Tras el paso de su monoplaza Lotus en una exhibición urbana, una mujer fue filmada mientras raspaba el asfalto para recolectar restos del caucho que dejaron los neumáticos del auto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio ocurrió horas después de la pasada del piloto argentino, cuando aún quedaban visibles las marcas negras sobre el pavimento. En ese contexto, la mujer se acercó al lugar y, con sus propias manos, comenzó a juntar pequeños fragmentos de goma adheridos al suelo.

El video no tardó en circular en redes sociales, donde generó todo tipo de reacciones: desde sorpresa hasta humor, pasando por quienes destacaron el nivel de fanatismo que despierta el joven piloto.

cuacho-colapinto

La huella de Colapinto, más allá de la pista La escena refleja el impacto que está logrando Franco Colapinto, no solo en el automovilismo sino también a nivel popular. Cada aparición del piloto genera una conexión directa con el público, que encuentra distintas formas de acercarse a su ídolo.

En este caso, el gesto de recolectar caucho —algo habitual entre fanáticos en categorías internacionales como la Fórmula 1— se trasladó a la calle, en un contexto completamente urbano. Más allá de lo anecdótico, el episodio deja en claro que el crecimiento de Colapinto viene acompañado por una base de seguidores cada vez más apasionada, capaz de convertir una simple marca en el asfalto en un recuerdo único.