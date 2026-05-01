Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto y destacó el impacto que generó en Buenos Aires + Seguir en









El asesor de Alpine valoró el talento del piloto argentino, se sorprendió por la convocatoria en Palermo y le dejó un consejo antes del GP de Miami.

Briatore elogió a Franco Colapinto.

En la previa del Gran Premio de Miami, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, habló sobre el presente de Franco Colapinto, su vínculo con Pierre Gasly y el crecimiento del equipo. En una entrevista con Fox Sports, el italiano también se refirió al impacto que generó el piloto argentino en el reciente evento realizado en Buenos Aires.

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Más de 600.000 personas se acercaron al barrio de Palermo para ver de cerca al joven corredor, una cifra que sorprendió incluso a Briatore, quien bromeó: “Esperaba más gente. Al menos, un millón”. Luego, dejó de lado el tono distendido para destacar la magnitud del fenómeno: “Sinceramente, es una locura. Primero, es realmente difícil de entender la pasión de los argentinos por la Fórmula 1. Y segundo, la forma en que Franco fue una estrella en este evento fue increíble”.

En relación al rendimiento del equipo, explicó que Alpine llevó mejoras a Miami, aunque no todas pudieron implementarse a tiempo. “Intentamos esforzarnos mucho para juntar todas las piezas, pero fue imposible tener dos alerones delanteros”, detalló, y anticipó que habrá novedades en las próximas carreras.

Franco Colapinto flecha de plata

Además, le dejó un mensaje directo a Colapinto: “Franco solo necesita dejar que su talento guíe el auto y no preocuparse por lo que hacen los demás”. En esa línea, remarcó que el piloto cuenta con libertad para correr sin condicionamientos y valoró su evolución en el último tiempo: “Está mucho mejor con la ingeniería, más maduro. El año pasado parecía un niño. Ahora es un hombre”.

Sobre la convivencia interna, Briatore aseguró que no hay conflictos entre los pilotos: “Tenemos un equipo muy fuerte y una relación muy sólida entre Pierre y Franco. Sin problemas, sin dramas”. También relativizó algunos resultados recientes, al considerar que el argentino aún está en etapa de aprendizaje, especialmente en circuitos que no conocía. Por último, dejó abierta la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina en el futuro: “¿Por qué no? Sería muy feliz si volvemos a correr en Argentina”, expresó, y destacó el crecimiento de la categoría con los cambios reglamentarios, que —según indicó— están siendo bien recibidos por el público.