Franco Colapinto se emocionó con la presencia de su abuela en su exhibición y lo definió como un día "muy especial"

El piloto argentino destacó la emoción de compartir el Road Show con su familia ante una multitud. Aseguró que fue una experiencia única y valoró el apoyo recibido durante el evento en la Ciudad de Buenos Aires.

Franco Colapinto, emocionado por la presencia de su abuela en su Road Show en Palermo.

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto , expresó su emoción por la presencia de su abuela en el Road Show de Palermo y aseguró que fue un día “muy especial”, en el que pudo compartir su presente deportivo con su familia.

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“ La pasó muy bien. Para ella fue un día muy especial porque vio a qué llegó su nieto ”, sostuvo el piloto en referencia a su abuela Rosa, quien asistió a la exhibición.

En diálogo con Fox Sports, Colapinto destacó la importancia de ese momento personal en medio de un evento que reunió a más de 500 mil personas . “ Pudo verme vestido de piloto, no me había visto nunca tan de cerca. Fue increíble”, afirmó.

El joven de 22 años remarcó que se trató de una experiencia inolvidable tanto para él como para su familia: “ Para ella y para mí fue una experiencia única. Estoy feliz de que haya estado y de que se haya bancado un día tan largo. Fue un sueño hecho realidad ”.

Más tarde, en declaraciones a ESPN, el piloto bromeó sobre el impacto del ruido del monoplaza: “ Tenía miedo de dejarla sorda con el auto de Fórmula 1. Fue muy especial, le hice trompos cerquita. La disfruté mucho”.

También volvió a subrayar el valor simbólico del momento: “Para ella fue un día muy especial porque vio a qué llegó su nieto: con tantos argentinos bancándome y cantando mi nombre. Fue un momento muy especial para toda la familia”.

colapinto abuela Franco Colapinto junto a su abuela Rosa durante su Road Show en Palermo.

Antes del evento, Colapinto ya había anticipado su entusiasmo por poder compartir la experiencia con sus seres queridos: “Traer un Fórmula 1 a Argentina también es para mi familia... que me pueda ver y me pueda disfrutar”.

Durante la jornada, que se extendió por seis horas, el piloto realizó tres salidas a pista de 20 minutos cada una. Además del Lotus E20, condujo una réplica de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, con un casco alusivo al quíntuple campeón.

Colapinto vuelve a competir en Miami tras el parate del calendario

Luego de la exhibición en Buenos Aires, Colapinto se prepara para regresar a la competencia oficial en el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo y corresponde a la cuarta fecha del calendario de la Fórmula 1.

El piloto retomará la actividad tras un parate provocado por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita debido al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

La falta de garantías de seguridad en la región obligó a las autoridades a cancelar ambas carreras, lo que derivó en una pausa de cinco semanas sin actividad y redujo el calendario de 24 a 22 fechas.

Pese a intentos de reubicar las competencias en Europa, las dificultades logísticas impidieron concretar alternativas. De este modo, la cita en Miami marcará el regreso del argentino a la pista con su equipo.