Diputados: semana clave para Ley ómnibus y paquete de seguridad

"Lo que nos pasó en febrero fue por amateurismo (del Poder Ejecutivo). No nos puede volver a pasar. Creo que venimos bien ahora. Hay una mejor predisposición de la política a acompañar. Eso lo estamos viendo. Pero no hay que confiarse, porque te das vuelta un segundo y te clavan el puñal por la espalda. Ya sabemos que no son bebés de pecho que los vas a amansar fácil. Algo hay que darles", reflexionó un diputado de La Libertad Avanza.