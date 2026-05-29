El debate por el Súper RIGI ya tiene fecha de inicio en Diputados

Este miércoles, la Cámara que preside Martín Menem recibirá a funcionarios del Ministerio de Economía para discutir la letra chica del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. También arranca el tratamiento del proyecto que busca transparentar el lobby en la Argentina.

A días de que el presidente Javier Milei enviara un nuevo paquete de medidas al Congreso , Diputados se prepara para arrancar con su tratamiento en comisión. Este miércoles, la Cámara que preside Martín Menem recibirá a funcionarios del Ejecutivo para discutir la letra chica del Súper RIGI . También se le dará inicio al debate del proyecto que busca transparentar el lobby en la Argentina .

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En medio de las internas libertarias, Milei envió esta semana un nuevo paquete de medidas al Congreso. Por un lado, la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos , junto con la iniciativa que busca prevenir la ludopatía y regular los portales de apuestas online. Ambas iniciativas recalaron en el Senado.

En tanto, en Diputados fueron presentados el llamado Súper RIGI y la Ley de Lobby. Esta última, denominada “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses” busca regular la gestión de intereses privados ante los organismos públicos.

En este sentido, el proyecto crea un "Registro de encuentros" para transparentar y asentar cada contacto entre funcionarios y privados, además de un "Blanqueo de actores" que abarca desde empresas y cámaras empresarias hasta ONGs y sindicatos que busquen influir en leyes o decretos. A grandes rasgos, la iniciativa también busca fijar límites a los conflictos de interés.

El proyecto comenzará a debatirse el miércoles a las 14 por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio , respectivamente. De prosperar el proyecto, sería la primera vez que el “cabildeo” es regulado por una ley en la Argentina.

Arranca el debate del Súper RIGI en Diputados

La Cámara de Diputados le dará inicio al debate de una de las grandes apuestas del gobierno libertario, el denominado Súper RIGI, un nuevo esquema de promoción destinado a captar grandes inversiones vinculadas a industrias consideradas estratégicas y de alto desarrollo tecnológico.

El inicio del debate en comisión será también el miércoles, pero a las 15. Será llevado adelante por las comisiones de Presupuesto; Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, que lideran “Bertie” Benegas Lynch (LLA), José Garrido (Por Santa Cruz) y Martín Yeza (PRO), respectivamente.

Bertie Benegas Lynch (2) El plenario será encabezado por Benegas Lynch.

Para este caso, se espera la presencia de funcionarios del ministro de Economía, Luis Caputo, que defenderán la letra chica de la iniciativa, así como también responderán preguntas de los diputados.

En concreto, el proyecto establece una serie de beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de al menos u$s 1000 millones.

Según reza el proyecto en sus fundamentos, el objetivo es atraer inversiones de gran escala en actividades “que actualmente no se desarrollen en el país o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”.

Entre los sectores mencionados aparecen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica, hidrógeno, GNL, reactores nucleares pequeños, baterías de litio y manufacturas tecnológicas.

Con ambas iniciativas, la Cámara de Diputados retoma la actividad luego de la sesión de la semana pasada, en la que le dio media sanción y giró al Senado la Ley hojarasca y la reducción del Régimen de Zona Fría.