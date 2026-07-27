Turismo: los viajes al exterior registraron en junio su mayor caída anual desde la pandemia + Agregar ámbito en









En el primer semestre creció la llegada de turistas extranjeros, mientras se redujo el turismo emisivo.

El turismo emisivo cayó en el primer semestre, mientras el receptivo arrojó mejoras. Mariano Fuchila

La cantidad de argentinos que viajaron al exterior en junio registró su mayor caída anual desde la pandemia. El dato ratifica la tendencia del primer semestre de 2026, con un menor turismo emisivo y una mayor llegada de extranjeros al país.

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INDEC informó que en el sexto mes del año fueron 501.918 los residentes que viajaron a otros países. La cifra fue un 22% inferior a la del mismo mes de 2025, lo cual significó el mayor retroceso desde marzo de 2021, mes afectado por el contexto de Covid-19 de aquel momento.

En paralelo, fueron 329.177 los no residentes que arribaron a territorio nacional, un 3% más que hace un año.

Los números ratifican el cambio de signo que viene arrojando el turismo internacional desde que comenzó el año. Mientras el turismo emisivo encadenó seis caídas consecutivas, el turismo receptivo creció por sexto mes al hilo.

Noticia en desarrollo.-

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