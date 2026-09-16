Ahora sí: el Gobierno consiguió sesión en el Senado por biocombustibles e incluirá Inocencia Fiscal II

El Gobierno y sus aliados acercaron posiciones para una agenda en el Senado. Senado

Luego de la frustrada convocatoria de la semana pasada, el Senado podría avanzar -este jueves desde las 11- en una media sanción a la ley de biocombustibles, que aumenta los cortes de bioetanol y biodiésel. Según pudo conocer Ámbito, el texto sufriría cambios para que liberar cupos para las pymes no integradas de biodiésel en el caso de que haya alguna empresa de estas características que forme parte de un grupo económico. El Gobierno se entusiasma, además, con convertir en ley el régimen de Inocencia Fiscal II.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este régimen, que logró media sanción en Diputados con 139 votos a favor y 110 en contra, permite que adhieran las personas humanas residentes fiscales en el país, sin topes para todos los contribuyentes, con un concepto más flexible de "discrepancia significativa" y con la imposibilidad de que se inscriba a funcionarios públicos. A su vez, se amplía a 15 días el plazo para rectificar la declaración jurada y se contempla una exención de multas, para que algunas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en los impuestos a las Ganancias o al IVA y adhieran al régimen simplificado.

Existían dudas dentro del oficialismo de realizar la convocatoria por la ausencia de tres senadores de su bloque, dos por viajes programados (Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero) y otro por enfermedad (Juan Carlos Pagotto). Sin embargo, La Libertad Avanza confía en alcanzar el quórum luego de haber removido del temario su pretensión de reformar la Carta Orgánica del BCRA, que contaba con cierta reticencia de los aliados tras la fallida presentación de su director, Santiago Bausili. Entre los senadores, incluso los aliados, hay resquemor por la necesidad de alcanzar dos tercios para removerlo y por tratar dos proyectos de Casa Rosada en la misma sesión, para sujetar uno de los temas de su interés a una redacción libertaria -posiblemente, reducción de Zonas Frías- para la próxima semana.

La sesión intentará seguir aprobando pliegos judiciales que se sumarán a los 129 nombramientos ya concretados. Ingresarán tres: el de Alejandro Javier Catania, el de Juan Pedro Galván Greenway y el de Juan Manuel Mejuto. También se buscará avanzar con el traspaso a la Justicia de la ciudad de Buenos Aires de una serie de competencias penales, como los delitos contra la libertad, contra el honor, la integridad sexual, la propiedad intelectual y los viales. Otra de las responsabilidades más relevantes es que asumirá de forma exclusiva la competencia de juzgar los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, así como las de los menores de 14 años.

Victoria Villarruel volverá a presidir una sesión en el Senado. Senado El temario también incluye la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, con fondos del Estado nacional y la provincia de Santa Cruz, la aprobación de doce pliegos diplomáticos y el reconocimiento como héroes nacionales al general Manuel Eduardo Arias, al almirante Guillermo Brown y al exgobernador de Santa Fe Estanislao López.

Qué dice la reforma de la ley de biocombustibles El proyecto que busca reformar la ley N° 27.640 de biocombustibles alcanzó dictamen en el Senado de la Nación. La iniciativa responde a un reclamo de cámaras azucareras y aceiteras y le permitirá avanzar al oficialismo con un proyecto que lleva su firma, luego del sorpresivo freno que recibió la aprobación del Súper RIGI. La reforma busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% para el bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación. La discusión del biodiésel fue la más difícil de destrabar y se estableció una ampliación del 5% al 10% (luego de un plazo de 12 meses en 7,5%) en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado y se establecerá hasta 2036 un cupo del 3% de las no integradas. Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias a poder ampliar los cortes.

Temas Senado

Biocombustibles