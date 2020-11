El ente cooperador ACARA sin control de los fondos que recauda

El ministro de Economía Martín Guzmán no incorporó más de $1.000 millones en el presupuesto 2021. No lo hizo porque no puede contabilizarlo. En la Argentina existe desde el segundo lustro de los ‘80 cajas paralelas y sin control. Las leyes 23.283 y 23412 dieron a la luz la “exigencia” para que el Estado se vea en la obligación de contratar servicios técnicos profesionales y eficientes. Y con nombre y apellido surgió ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina).