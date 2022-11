Compras en el exterior: AFIP elevó el monto a u$s3.000

La decisión, publicada el miércoles en el Boletín Oficial, establece un mecanismo de apoyo para que las pymes industriales puedan acceder con facilidad a los insumos necesarios para la producción, con el consecuente aumento de la competitividad y la generación de empleo.

La resolución establece que las mercaderías a importar deben estar destinadas a operadores inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES”, previsto en la ley N° 24.467. Además dicha inscripción deberá ser acreditada por las cámaras empresariales de cada sector ante la Dirección General de Aduanas (DGA) .

El Gobierno había modificado el límite en septiembre y estableció nuevos criterios regían para los envíos que ingresen a través de un servicio courier “destinados a personas humanas o jurídicas, conformados por hasta tres (3) unidades de la misma especie y que no presuman finalidad comercial, donde el peso total del envío sea de hasta cincuenta kilogramos (50 kg) y el valor FOB de las mercaderías consignadas a un mismo destinatario no excedan los dólares estadounidenses (U$S 1.000.) por vuelo”. Previamente el monto máximo de estas compras era de u$s3.000.

El titular de la Aduana, Guillermo Michel, había anticipado el martes que el régimen entraría en vigencia para estimular la importación de repuestos: " A partir de mañana estamos implementando una modificación al esquema de courier para que todas las Pymes que importen un repuesto para el bien de capital lo puedan hacer a través del régimen de Courier".

"La intención es no afectar ningún proceso productivo", explico el titular de Aduanas (DGA) en declaraciones al periodismo al término de su participación en el 3er Congreso Industrial.

Además, Michel anticipó que intensificaran los controles para la liquidación de divisas y que está a la firma una instrucción por la cual se podrá supervisar en tiempo real si se trata de falsos o irregulares exportadores que crean estructuras para simular exportaciones y evitan ingresar divisas al país, mientras que las dejan en el exterior.