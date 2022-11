Las pymes podrán importar repuestos por Courier

Respecto a los problemas en la liquidación de divisas, Michel anticipo que está a la firma una instrucción por la cual “vamos a controlar en tiempo real a los falsos o irregulares exportadores que crean estructuras para simular exportaciones de granos y no ingresar las divisas al país y dejarlas en el exterior o traerlas con el Contado con Liquidación”.

La medida dará 30 días adicionales a los establecidos por el Banco Central para que justifiquen la no liquidación de divisas y, en caso de que no puedan justificar la no liquidación de divisas porque, por ejemplo, algún cliente del exterior no les pago, se les pedirá que saquen un seguro de caución con el propósito de asegurar esa no liquidación.

“Esto no afecta a ninguna empresa real, al hombre de campo, a la producción, al que trabaja de buena fe, solo afecta a los que estamos atacando hoy en día que son maniobras irregulares de exportación para no liquidar divisas”, aseveró Michel.

Respecto a los distintos tipos de cambio existentes y cuando se podrá ir hacia la unificación cambiara, el funcionario afirmo que “Unificar el tipo de cambio es un objetivo que se ha planteado el ministro de Economía, Sergio Massa. Es un proceso que requiere tiempo y que no tiene recetas mágicas. Estamos trabajando y es el camino, el sendero al que aspiramos pero requerimos de mayor tiempo para fortalecer las reservas”, concluyó Michel.