Ahorrá más dólares en los outlets de Miami: cómo conseguir cupones de descuentos

Antes de empezar el viaje existe una forma sencilla de pagar menos en marcas reconocidas con beneficios exclusivos para turistas.

Con una buena planificación, tus compras en Estados Unidos pueden ser mucho mejores.

Miami sigue estando entre los destinos favoritos de los argentinos para renovar su placard, comprar tecnología o buscar artículos para el hogar. Además de rebajas durante todo el año, muchos shoppings ofrecen promociones extra que permiten ahorrar aún más dólares.

El truco no pasa solo por elegir el lugar indicado, ya que, con una planificación previa, chequear los programas oficiales y combinar todos los beneficios disponibles, es posible acceder a descuentos adicionales en cientos de locales y aprovechar cada dólar que se separó para las compras.

Los dos complejos más elegidos por los turistas son Sawgrass Mills y Dolphin Mall , aunque también existe una tercera alternativa para quienes recorren el sur de Florida. Sawgrass Mills es el outlet más grande de Estados Unidos y reúne más de 350 locales , está ubicado en Sunrise, a unos 45 minutos de Miami Beach y cuenta con primeras marcas, espacios gastronómicos y un área premium con firmas de lujo.

Al ser tan grande, se puede encontrar una enorme variedad de productos y promociones durante todo el año . Además, este punto dispone de estacionamiento gratuito y es más cómodo para recorrer entre semana, especialmente durante la apertura, cuando hay menos visitantes.

Por su parte, Dolphin Mall se encuentra cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, lo que lo vuelve una ventaja para quienes tienen poco tiempo o solo hacen una escala.

También ofrece estacionamiento sin cargo y funciona entre las 10:00 y las 21:30. Aunque es más chico que Sawgrass Mills, reúne tiendas de marcas internacionales muy buscadas y cuenta con servicios para turistas, como el guardado de equipaje desde u$s3 y múltiples alternativas de transporte desde distintos puntos de la ciudad.

Otra opción es Florida Keys Outlet Marketplace, que está ubicado en Florida City, de camino hacia los Cayos de Florida. Este shopping es una buena alternativa porque tiene una menor cantidad de visitantes y suele ofrecer descuentos permanentes en locales deportivos y de indumentaria.

Estafa Compras Online Los mejores tips de ahorro en outlets en Miami. Freepik

Comprá por menos dólares: cómo conseguir cupones

La mayor parte de los outlets de Miami dispone de programas oficiales para entregar beneficios adicionales a los visitantes, por lo que es fundamental registrarse antes del viaje.

Una de las opciones más conocidas es Simon+, el sistema de beneficios de la empresa que administra varios de los principales outlets, la inscripción es gratuita y permite acceder a cupones digitales desde el celular para numerosas marcas.

Los turistas extranjeros también pueden solicitar el Passport to Shopping, para obtenerlo solo deben presentar el pasaporte o un documento de identidad válido en el centro de atención al cliente del shopping.Ahí mismo reciben un folleto o un código QR con más de 80 ofertas exclusivas.

En algunos casos también existen vouchers distribuidos por oficinas de turismo y plataformas autorizadas, que permiten acceder sin costo a cuponeras que normalmente tienen un valor de u$s10.

Otra buena estrategia es suscribirse a los newsletters de los shoppings y de las marcas favoritas antes de viajar, ya que muchas promociones llegan por correo electrónico pocos días antes de cada campaña comercial y tienen una vigencia limitada. Para compras online, además, existen extensiones para navegadores y aplicaciones especializadas que buscan códigos promocionales disponibles al momento de pagar.

Mujer ahorro dólar Tus compras en Miami pueden costar mucho menos dinero. Pexels

Consejos para maximizar el ahorro en los outlets

Primero que nada, una buena organización puede marcar una diferencia importante en el presupuesto final del viaje. El primer paso consiste en revisar el calendario comercial de Estados Unidos, ya que durante fechas como Black Friday, Cyber Monday, Memorial Day, Independence Day o Labor Day, muchas tiendas aplican rebajas adicionales que se suman a las promociones habituales.

También conviene combinar los descuentos generales del outlet con los programas gratuitos de fidelización de cada marca. Las empresas como Nike o Adidas permiten sumar beneficios exclusivos para sus miembros, que en muchos casos pueden aplicarse junto con los cupones del shopping.

Antes de pasar por la caja, es recomendable leer las condiciones de cada promoción, ya que algunos descuentos exigen un monto mínimo de compra, mientras que otros no incluyen productos que ya forman parte de las liquidaciones especiales.

También sirve revisar seguido las páginas oficiales de los outlets antes del viaje, ya que las promociones cambian todas las semanas y pueden aparecer nuevos beneficios cerca de la fecha de salida.