Las Leonas dominaron, pero no pudieron pasar del 1-1 ante EEUU en el debut mundialista + Agregar ámbito en









l seleccionado argentino se puso en ventaja con un gol de Brisa Bruggesser, generó más situaciones que su rival y tuvo seis córners cortos a favor, pero Estados Unidos igualó antes del descanso y resistió hasta el final en Wavre, Bélgica.

Las Leonas fueron superiores durante gran parte del encuentro, pero no logró sostener la ventaja inicial. @ArgFieldHockey

Las Leonas comenzaron su participación en el Mundial de hockey sobre césped 2026 con un empate 1-1 ante Estados Unidos, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo B disputado en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. El equipo dirigido por Fernando Ferrara fue superior durante gran parte del encuentro, pero no logró sostener la ventaja inicial y debió conformarse con un punto en su debut.

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El equipo argentino se adelantó en el marcador sobre el cierre del primer cuarto, en una jugada que inició Vicky Granatto, quien eludió a la defensa estadounidense y asistió a la debutante Brisa Bruggesser para el 1-0. Argentina mantuvo la iniciativa y tuvo seis córners cortos a favor a lo largo del partido, sin poder convertirlos en más goles.

Sobre el cierre del segundo cuarto, en una jugada de características similares a la del gol argentino, Estados Unidos encontró el empate: Emma Deberdine recibió una asistencia dentro del área y definió para el 1-1 que ya no se movería. En el complemento, Las Leonas tuvieron una chance clara para recuperar la ventaja a través de Eugenia Trinchinetti, tras una asistencia de Majo Granatto, pero la arquera Ashley Hoffman evitó el segundo gol argentino sobre la línea. Estados Unidos, que llegó al Mundial tras no clasificar en 2022, se replegó y resistió hasta el final del partido.

La debutante Brisa Bruggesser marcó el 1-0, pero fue un partido peleado y no pudieron mantener la ventaja. @ArgFieldHockey Las declaraciones y lo que viene Julieta Jankunas, quien disputa su tercera Copa del Mundo, se refirió al resultado en diálogo con ESPN: "Hay muchas cosas por pulir, pero nos sacamos muchas emociones y sentimientos por el debut. Era un rival picante, lo sabíamos. El camino es largo, un partido no nos define. Hay que tener la mente fría para lo que viene". La capitana también destacó la actitud inicial del equipo: "Me gustó que arrancamos bastante arriba, al 100".

El empate dejó a Las Leonas con un punto en el Grupo B, en un resultado que generó sorpresa dada la diferencia entre ambos equipos en el ranking mundial: Argentina ocupa el segundo lugar y Estados Unidos, el undécimo. El conjunto argentino, que llega a este Mundial como subcampeón vigente y con la Copa Panamericana 2025 en su haber, buscará reencauzar el camino el lunes 17 de agosto frente a Alemania, desde las 12 (hora argentina). La fase de grupos cerrará el miércoles 19 ante Escocia. Argentina persigue en Países Bajos y Bélgica su tercer título mundial, tras los obtenidos en 2002 y 2010.