Movimientos en el mercado tras el Mundial 2026: los nuevos equipos de los jugadores argentinos

Varias figuras de la Albiceleste cambiaron de clubes tras la Copa del Mundo, y otras están cerca de protagonizar las grandes bombas del mercado de pases.

Una gran cantidad de integrantes de la lista de Scaloni en la Copa del Mundo han cambiado de equipo.

Después de caer en la final ante España en el Mundial 2026, las figuras de la Selección Argentina ya terminaron sus respectivas vacaciones y volvieron a la acción en sus clubes. Aunque muchos tomaron otros destinos y se marcharon a distintas instituciones en una ventana de transferencias del fútbol europeo más que movida.

Además, hay varios integrantes de la Albiceleste en un tira y afloje con otros equipos. Algunos hacen fuerza para ser traspasados y otros aguardan pacientemente las negociaciones a su alrededor, pero parece que hasta el cierre del mercado podría haber más de una sorpresa.

En cuanto a quienes ya tienen nuevo equipo, la lista es bastante larga y muchas de estas negociaciones se hicieron antes o durante el Mundial 2026. Por ejemplo, Nicolás Otamendi arregló su vuelta al fútbol argentino para vestir la camiseta de River antes de sumarse al grupo que partió hacia Norteamérica para disputar la Copa del Mundo.

Senesi confirmó su llegada al Tottenham antes de incorporarse a la selección argentina por la lesión de Balerdi.

Marco Senesi , quien se sumó por la lesión de Leonardo Balerdi, había sido confirmado como nuevo refuerzo del Tottenham mucho antes de integrarse a la lista de convocados de Lionel Scaloni. Pero tras la final con España hubo un mayor volumen de operaciones y varias fueron muy destacadas.

El Olympique de Marsella perdió a sus dos argentinos mundialistas: Gerónimo Rulli se sumó al Manchester City de Enzo Maresca y Facundo Medina decidió irse al fútbol alemán para convertirse en la flamante incorporación del Bayer Leverkusen .

El arquero no fue el único en llegar a Inglaterra desde Francia, porque Valentín Barco dejó el Racing de Estrasburgo para incorporarse al Chelsea de Xabi Alonso. En España también hubo novedades: Atlético Madrid transfirió a Nahuel Molina Lucero a la Roma de Italia e incorporó a Cristian Romero desde el Tottenham.

Rulli regresó al Manchester City para ser el suplente de Donnarumma. Cuenta de X: @ManCityES

En cuanto al fútbol argentino, Thiago Almada también se marchó del equipo de Diego Simeone para jugar en River, en lo que se transformó en la compra más cara de toda la historia del ámbito local. Si bien todavía falta para el cierre del mercado, quedan más novedades con impacto directo en el futuro del combinado nacional.

Con posibilidad de dejar sus clubes: los rumores del mercado europeo

El gran protagonista de la novela que empezó antes del Mundial 2026 y continúa hasta hoy es Julián Álvarez. El Atlético Madrid no quiere venderlo al Barcelona pese al deseo del jugador de seguir su carrera allí y solo aceptará negociar con otro de los interesados en el ex River: el Arsenal de Inglaterra.

Esta transferencia podría impactar de lleno en la Selección Argentina, porque el Plan B de los Culés, en caso de no poder sumar a la Araña, es Lautaro Martínez. Deco, director deportivo del conjunto catalán, ya mantuvo charlas con el representante del Toro y todo parece indicar que irán a fondo si los Colchoneros no cambian su postura en los próximos días.

Esto no será todo: el Manchester City pisó el acelerador y buscará cumplir el sueño de Maresca. El DT con pasado en el Chelsea quiere dirigir nuevamente a Enzo Fernández y se espera que desembolsen una enorme cantidad de dinero para llevar a cabo su pedido, aunque los Blues no están muy convencidos de dejar ir a su capitán.