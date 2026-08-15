ANSES agosto 2026: se interrumpe el calendario de pagos por el feriado del 17

El feriado del lunes 17 modifica las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Quiénes deberán esperar hasta el martes.

El feriado nacional del 17 de agosto obliga a modificar algunas fechas del cronograma de ANSES.

El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tendrá una interrupción durante agosto debido al feriado nacional del lunes 17 . La fecha corresponde a la conmemoración Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , por lo que no habrá depósitos ni atención habitual en las oficinas del organismo.

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La modificación alcanza a distintos beneficiarios cuyos pagos estaban previstos justamente para esa jornada. Las fechas se reorganizaron para que las acreditaciones continúen a partir del día hábil siguiente.

El calendario se determina según la terminación del DNI , por lo que es importante revisar qué día corresponde a cada titular. La modificación también alcanza a determinadas asignaciones familiares.

La pausa se debe al feriado nacional del lunes 17 de agosto . Durante esa jornada no se realizarán las acreditaciones previstas ni funcionarán con normalidad las sucursales bancarias y oficinas de ANSES. Los pagos que estaban programados para ese día pasan al martes 18 de agosto , sin que sea necesario realizar un trámite adicional para recibirlos.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo tienen las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: 10 de agosto.

DNI terminado en 1: 11 de agosto.

DNI terminado en 2: 12 de agosto.

DNI terminado en 3: 13 de agosto.

DNI terminado en 4: 14 de agosto.

DNI terminado en 5: 18 de agosto .

. DNI terminado en 6: 19 de agosto.

DNI terminado en 7: 20 de agosto.

DNI terminado en 8: 21 de agosto.

DNI terminado en 9: 24 de agosto.

En este caso, el cambio más relevante se produce para quienes tienen el DNI terminado en 5, ya que su fecha original coincidía con la jornada no laborable.Por su parte, quienes reciben haberes superiores al mínimo cobrarán entre el 25 y el 31 de agosto:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

¿Qué pasa con los pagos de la AUH y la Asignación por Embarazo?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo también modifican su cronograma debido al feriado. En ambas prestaciones, quienes tenían prevista la acreditación para el lunes 17 deberán esperar hasta el martes 18 de agosto.

La modificación también alcanza a determinados prestaciones vinculadas con la maternidad. En el caso de las Asignaciones por Prenatal y Maternidad, los titulares con DNI terminados en 8 y 9 recibirán el dinero el 18 de agosto.

Para las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, el período de cobro se extiende del 11 de agosto al 11 de septiembre. El feriado no modifica ese período general, aunque durante el 17 no habrá atención presencial ni actividad bancaria habitual.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también mantienen su cronograma, con la interrupción correspondiente a la jornada no laborable.

Aumento y bono de $70.000: ¿cuánto se cobra en agosto 2026?

Durante agosto, las jubilaciones y pensiones incorporan un aumento del 1,89%. Además, determinados beneficiarios pueden acceder al refuerzo extraordinario de hasta $70.000.Los principales valores quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,93. Con el bono, alcanza $489.775,93.

$419.775,93. Con el bono, alcanza $489.775,93. PUAM: $335.820,74. Con el refuerzo, llega a $405.820,74.

$335.820,74. Con el refuerzo, llega a $405.820,74. PNC por Invalidez y Pensión por Vejez: $293.843,15. Con el bono, totalizan $363.843,15.

$293.843,15. Con el bono, totalizan $363.843,15. Pensión para Madres de 7 hijos: $419.775,93. Con el refuerzo, alcanza $489.775,93.

Los beneficiarios cuyo haber supera la mínima pero permanece por debajo de $489.775,93 reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese límite.

Para consultar la fecha individual y la liquidación correspondiente, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.