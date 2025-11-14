Cómo se pagarán las patentes a partir de 2026

A partir de 2026, el sistema de pago de la Patente Automotor en la provincia de Buenos Aires cambiará . La Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) anunció una modificación en la forma en que se determinará el tributo, con el objetivo de hacerlo más equitativo y previsible frente a las fuertes variaciones en el valor de los vehículos.

El cambio llega después de un año marcado por el aumento sostenido de precios en el mercado automotor, que impactó directamente en las valuaciones fiscales y generó subas significativas en el impuesto. Desde el organismo que conduce Cristian Girard explicaron que el nuevo esquema busca evitar saltos bruscos en las cuotas y mejorar la relación entre el valor real del vehículo y el monto a pagar.

Con esta medida, el Gobierno bonaerense apunta a beneficiar al 75% de los contribuyentes , que verán reducida su carga impositiva en comparación con 2025. El resto, vehículos de alta gama o valuaciones muy superiores, podría registrar ajustes mayores, aunque de forma gradual y bajo topes definidos.

El nuevo sistema de cálculo que implementará ARBA se basará en valores promedios del mercado automotor y no en las tasaciones individuales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), como sucede actualmente. Este cambio permitirá suavizar las diferencias entre modelos similares y evitar distorsiones que en los últimos años afectaron a muchos propietarios.

Además, se incorporará una escala de progresividad más justa , donde los autos de menor valor tributarán una proporción más baja y los de gama alta asumirán una tasa superior. De esta forma, el tributo estará más alineado con la capacidad contributiva de cada segmento.

ARBA Impuesto Inmobiliario Urbano.jpeg

Desde ARBA destacaron que el objetivo es dar previsibilidad y estabilidad al impuesto, de modo que los contribuyentes puedan anticipar con mayor claridad el monto anual. También se mantendrán los beneficios por pago en término y débito automático, que permiten descuentos de hasta el 20% sobre el total. La provincia ya trabaja en un sistema de notificación digital para que los usuarios reciban recordatorios y vencimientos por correo electrónico o la app oficial, una modalidad que busca reducir la mora y modernizar la gestión tributaria.

El 75% abonará patente más baja en 2026

Según las estimaciones oficiales, tres de cada cuatro contribuyentes pagarán una patente más baja en 2026. Esto se debe a que los aumentos estarán limitados por un tope máximo, vinculado con el incremento general de precios y con las políticas de alivio fiscal que la Provincia implementó en los últimos años.

Los vehículos con valuaciones más bajas, por debajo de los $25 millones, serán los principales beneficiados. En cambio, los autos de lujo y las camionetas de uso comercial podrían experimentar subas más moderadas, pero sin el salto abrupto que se registró en 2024 y 2025.

arba.jpg

ARBA también recordó que continuará vigente el plan de regularización para deudas anteriores, que permite ponerse al día con bonificaciones y cuotas sin interés. La medida llega en un contexto de alta presión tributaria y pérdida del poder adquisitivo, por lo que la decisión de recalibrar el impuesto busca aliviar la carga de los contribuyentes sin desfinanciar a los municipios, que reciben parte de la recaudación del Automotor.

El nuevo esquema de patente se aplicará a partir de enero de 2026 y formará parte del paquete impositivo que el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura en las próximas semanas. Con esta reforma, la provincia busca acomodar el sistema a una economía más estable y corregir las inequidades que dejó el salto inflacionario en el mercado automotor.