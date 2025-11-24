Una policía fue suspendida por subir videos eróticos con el uniforme: piden investigar una red de explotación sexual + Seguir en









Un abogado presentó una denuncia penal ante el Fuero Federal para que se investigue a fondo; también solicitó que intervenga la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.

Siguen las repercusiones por el caso de la oficial que compartía videos eróticos.

Tras viralizarse el caso de una oficial de la Policía de la Ciudad que fue suspendida por grabar videos eróticos con su uniforme laboral. Un abogado presentó una denuncia penal ante el Fuero Federal para que se investigue si detrás de esta situación anómala existen los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo.

En su presentación judicial ante los Tribunales Federales de San Martin, el letrado Rodrigo Tripolone indicó que pudo comprobar “la existencia de un conjunto de perfiles activos en redes sociales -particularmente Instagram, TikTok, Telegram, X, etc- que publican y viralizan contenido sexualizado y/o erótico, en algunos casos de carácter comercial y, en otros, producido en conjunto por varias mujeres jóvenes; entre ellas aparece recurrentemente una mujer que se identifica públicamente como ‘Oficial Nicole’”.

Según indica el portal La Nación y de acuerdo al abogado denunciante, en algunos de los videos hallados pudo identificar a al menos un hombre y a cuatro mujeres vestidas de manera sugerente “lo que mostraría un presunto armado previo, con más involucrados”.

Nicole, policía de la Ciudad suspendida La joven compartía videos bajo el nombre de Nicole. Tripolone enumeró ciertos hechos que podrían constituir indicios de explotación sexual sucedidos alrededor de la oficial suspendida, como lo que denominó una “producción organizada” mediante el uso de imágenes y el uso del informe policial “lo cual puede funcionar como herramienta de captación”, entre otros. El letrado solicitó, además de las respectivas medidas para avanzar con las hipótesis planteadas, que intervenga en la investigación la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

¿Qué paso con la oficial de la Policía de la Ciudad suspendida? El 16 de octubre de 2025, la mujer fue pasada a disponibilidad, lo que implica que no podrá ejercer su cargo hasta que se resuelva su situación legal y disciplinaria.

Las autoridades evalúan si su comportamiento violó normativas internas relacionadas con el código de ética policial y el uso adecuado de los símbolos institucionales, que exigen un comportamiento acorde al decoro y la seriedad que representa la fuerza de seguridad. Sus superiores redactaron un informe en el que se indicó que la conducta “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

