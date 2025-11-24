Un acróbata chileno murió durante una maniobra en el "globo de la muerte" + Seguir en









Además, el motociclista mexicano de 43 años que participaba en el número resultó gravemente herido y se encuentra en estado crítico.

El globo de la muerte en el que el acróbata chileno perdió la vida

Un trágico accidente ocurrió en el Real Circo Imperial, en la localidad de Sant’Anastasia, cerca de Nápoles, Italia, durante una de sus funciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un acróbata chileno de 26 años perdió la vida tras caer mientras realizaba una compleja maniobra en el "globo de la muerte", una de las atracciones más desafiantes del circo. El accidente ocurrió frente a un público numeroso, entre los que se encontraban muchos niños, quienes presenciaron el devastador suceso.

El acto en cuestión consistía en una espectacular demostración de destreza en la que tres motociclistas circulaban dentro de una esfera de acero iluminada solo por luces LED adheridas a sus trajes, creando un efecto visual impresionante, según reportó el medio italiano La Sicilia.

globo de la muerte vaaa La tragedia dejó consternados tanto a los espectadores como a los compañeros de trabajo, quienes se encontraron con la difícil tarea de reaccionar ante una situación de extrema gravedad en pleno espectáculo. Muerte del acróbata chileno: cómo ocurrió el accidente Durante la secuencia, el joven acróbata perdió el control de su moto y cayó al centro de la estructura esférica, lo que provocó una serie de eventos catastróficos. Al intentar esquivar la caída del artista chileno, los otros dos motociclistas colisionaron entre sí. El motociclista mexicano de 43 años que participaba en el número resultó gravemente herido y se encuentra en estado crítico.

El tercer integrante del acto, un colombiano de 26 años, sufrió heridas menores, pero fue atendido en el lugar del accidente. La tragedia dejó consternados tanto a los espectadores como a los compañeros de trabajo, quienes se encontraron con la difícil tarea de reaccionar ante una situación de extrema gravedad en pleno espectáculo.

Temas Italia

Tragedia